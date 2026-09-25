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У Києві кількість постраждалих через атаки рф зросла до 59

Київ • УНН

 • 4086 перегляди

Унаслідок атак рф у Києві загинули семеро людей, серед них 14-річний хлопчик. 25 постраждалих перебувають у лікарнях, один — у тяжкому стані.

У Києві кількість постраждалих через атаки рф зросла до 59
Наслідки атаки рф на Київ. Фото: ДСНС Києва

У Києві кількість постраждалих у результаті атак рф зросла до 59. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН.

Наразі 59 постраждалих у Києві.  25 поранених перебувають у міських лікарнях. Один із них — у тяжкому стані 

- повідомив Кличко. 

За його словами, загинули внаслідок атак ворога 7 людей.

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У патрульній поліції Києва показали відео із бодікамер, де можна побачити ліквідацію наслідків чергової атаки у Шевченківському районі. 

"Ворог продовжує тероризувати столицю. Унаслідок атак ворога семеро людей загинули, зокрема 14-річний хлопчик. Щирі співчуття рідним.  Надалі атаки продовжилися. Від ранку по місту травмовано понад 50 людей. На відео з наших бодікамер: ліквідація наслідків чергової атаки у Шевченківському районі. Разом із небайдужими громадянами надавали травмованим домедичну допомогу та допомагали людям дістатися безпечного місця. Також забезпечували проїзд спецтранспорту та прибирали пошкоджені автомобілі", - повідомили у поліції.

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