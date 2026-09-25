Після затяжної паузи суд продовжив розгляд справи про медичну недбалість лікарів Odrex
Київ • УНН
Попри серію перенесень Київський районний суд Одеси продовжив розгляд справи про медичну недбалість лікарів Odrex Віталія Русакова та Марину Бєлоцерковську.
Після тривалої серії переносів Київський районний суд Одеси таки зміг просунутися у розгляді кримінальної справи, щодо медичної недбалості лікарів приватної клініки Odrex Віталія Русакова та Марини Бєлоцерковської. Як повідомили джерела УНН, два з трьох запланованих засідань відбулися. Ще одне слухання довелося перенести з технічних причин.
Активний розгляд справи на минулому тижні радше став винятком на тлі того, як розвивався процес останні місяці. Розгляд кримінальної справи триває вже майже десять місяців, однак значна частина запланованих засідань так і не відбулася. Причиною цього стали неодноразові перенесення через участь адвокатів обвинувачених лікарів в інших судових процесах, клопотання про відвід судді та зміну підсудності.
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Віталія Русакова та Марину Бєлоцерковську обвинувачують у неналежному виконанні професійних обов’язків, що, за версією слідства, могло спричинити смерть бізнесмена Аднана Ківана. Суд має з’ясувати, чи дотримувалися лікарі стандартів надання медичної допомоги та чи існує причинно-наслідковий зв’язок між їхніми діями (або бездіяльністю) і смертю пацієнта.
Однак шлях до дослідження ключових медичних доказів виявився затяжним. Як результат, головуючий суддя Віктор Чаплицький визнав причини регулярної відсутності адвокатів обвинувачених лікарів неповажними та звернувся до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.
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Згодом захист Русакова втретє заявив відвід головуючому судді. Суд у його задоволенні відмовив, однак перейти до подальшого розгляду справи того дня також не вдалося - через неявку самого обвинуваченого.
Нагадаємо
Останні місяці розгляд справи відбувається у закритому режимі через необхідність захисту лікарської таємниці та медичних даних померлого пацієнта. У суді досліджують та цитують медичну документацію, відомості про стан здоров’я, перебіг лікування та іншу інформацію, доступ до якої обмежено законом.
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