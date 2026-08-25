Три роки до закриття справи: як строки давності можуть вплинути на суд у справі лікарів Odrex

Кримінальні провадження щодо лікарської недбалості нерідко є одними з найскладніших у судовій практиці. Великий обсяг медичної документації, численні експертизи, допити спеціалістів та процесуальні клопотання роблять судовий процес тривалим. Водночас для таких справ закон встановлює відносно короткі строки давності притягнення до кримінальної відповідальності. Це означає, що надмірне затягування процесу стороною захисту потенційно може призвести до закриття кримінального провадження без справедливого вироку, пише УНН.

Питання строків давності у справах щодо медичної недбалості сьогодні набуває особливої актуальності у справі щодо лікарів одеської приватної клініки Odrex Віталія Русакова та Марини Бєлоцерковської, яких обвинувачують у неналежному виконанні професійних обов'язків, що призвело до смерті пацієнта.

Справа про смерть Аднана Ківана

За версією слідства, після проведення операції медики могли не призначити своєму пацієнту Аднану Ківану необхідну антибактеріальну терапію та неналежно відреагувати на післяопераційні ускладнення. За висновками судово-медичної експертизи, це могло призвести до розвитку сепсису та смерті пацієнта. Обвинувачені своєї вини не визнають.

Наразі суд розглядає по суті кримінальне провадження, справа перебуває на стадії дослідження доказів. Саме зараз суддя вивчає медичну документацію, висновки судово-медичних експертиз, клінічні протоколи та інші матеріали, які мають визначальне значення для встановлення причин смерті пацієнта та оцінки дій медиків.

Втім, безпосередньому переходу до розгляду доказів передували місяці процесуальних суперечок і відкладень. Сторона захисту систематично зривала засідання через неявку адвокатів, а тому суд був змушений переносити слухання. Наступне засідання призначене на 3 вересня. Очікується, що продовжиться дослідження доказів у справі.

Майже місячна перерва між засіданнями, очевидно, відповідає позиції одного з обвинувачених – хірурга та ендоскопіста Віталія Русакова, який публічно заявляв, що справа повинна слухатися не частіше одного разу на місяць. Він також критикував суддю Віктора Чаплицького за, на його думку, надмірну інтенсивність розгляду, хоча до цього судові засідання неодноразово не відбувалися саме через відсутність представників сторони захисту.

Загалом кримінальне провадження щодо лікарів слухається в суді вже понад 7 місяців. За цей час адвокати заявляли відводи суддям та ініціювали зміну підсудності на етапі дослідження доказів з Приморського на Київський районний суд Одеси. Це відкотило слухання справи на початок і сторона захисту всіляко затягувала підготовчий процес і відтягувала старт розгляду кримінального провадження по суті.

Саме на цьому тлі дедалі частіше виникає питання: чи можуть тривалі судові процеси призвести до закриття кримінальної справи через спливання строків давності, а суспільство так і не почує відповіді - чи отримають лікарі справедливе покарання у разі доведення їхньої вини у смерті пацієнта.

Закриття за строками давності – не реабілітуюча підстава

Юристи пояснюють, що у випадку обвинувачення за ч. 1 ст. 140 Кримінального кодексу (неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником) строк давності становить три роки.

Що стосується строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, вони обчислюються з моменту вчинення злочину. У даному випадку за цією статтею строк давності становить три роки - зазначив Ростислав Кравець у коментарі УНН.

За його словами, якщо в межах цього строку справа не буде розглянута, з урахуванням того, на якому етапі вона перебуває, провадження у справі може бути закрито саме у зв'язку зі спливанням строків давності.

Юристка Євгенія Огілько у коментарі УНН зазначає, що строк давності починає обчислюватися не з моменту відкриття кримінального провадження чи повідомлення про підозру.

Строк обчислюється не з моменту відкриття кримінального провадження, повідомлення про підозру чи направлення обвинувального акта до суду, а з дня вчинення кримінального правопорушення. У конкретній медичній справі початкова дата має визначатися з урахуванням сформульованого обвинувачення: часу відповідної дії або бездіяльності медичного працівника - пояснила вона.

За словами юристки, тривале досудове розслідування або багаторічний судовий процес самі по собі не зупиняють перебіг строку.

Повідомлення про підозру, передання обвинувального акта до суду та інші процесуальні дії самі по собі перебігу давності не зупиняють - наголосила Огілько.

Винятки прямо передбачені законом.

Відповідно до ст. 49 Кримінального кодексу України, строк зупиняється, якщо особа умисно ухиляється від досудового розслідування або суду, і поновлюється після її з'явлення із зізнанням або затримання - уточнила юристка.

Також строк може перериватися у разі вчинення нового злочину за умов, визначених Кримінальним кодексом.

При цьому, за словами юристів, якщо строки давності спливли, кримінальну справу можуть закрити за клопотанням однієї зі сторін процесу.

Водночас Ростислав Кравець наголошує, що таке закриття не означає виправдання і як обвинувачений, так і його адвокати можуть наполягати на продовженні розгляду справи до винесення вироку.

Особа може заперечувати проти закриття провадження та наполягати на продовженні розгляду справи для того, щоб встановити свою невинуватість. Тому що закриття провадження у зв'язку зі спливанням строків давності не є реабілітуючою підставою - додав юрист.

Це означає, що в разі закриття справи обвинувальний вирок не ухвалюється, а винуватість особи судом не встановлюється.

Чому вирішальним є набрання вироком законної сили

Євгенія Огілько звертає увагу ще на одну важливу особливість. Навіть якщо суд першої інстанції встигає ухвалити вирок, цього недостатньо, адже вирок набирає чинності після його підтвердження апеляційною інстанцією або після завершення строків на таке оскарження, якщо скарга не подана.

Самого ухвалення вироку недостатньо. За ст. 49 Кримінального кодексу України строк давності обчислюється до дня набрання обвинувальним вироком законної сили - пояснює вона.

Якщо строк сплив під час апеляційного перегляду, коли вирок ще не набрав законної сили, апеляційний суд повинен вирішити питання про застосування норми про закриття справи через спливання строків давності.

Водночас оскарження вироку в касаційній інстанції вже не впливає на це питання, оскільки здійснюється після набрання вироком законної сили.

Фактор часу у справі лікарів Odrex

У справі лікарів Odrex фактор часу може мати не менш важливе значення, ніж результати судово-медичних експертиз чи дослідження доказів. Оскільки Аднан Ківан помер наприкінці жовтня 2024 року, а обвинувачення висунуто за ч. 1 ст. 140 Кримінального кодексу України, трирічний строк давності, про який говорять юристи, спливає восени 2027 року. До цього моменту вирок має не лише бути ухвалений судом першої інстанції, а й набрати законної сили.

З огляду на те, що судовий розгляд уже понад сім місяців супроводжується численними спробами затягування процесу, питання розумних строків розгляду набуває особливого значення. Якщо суд і надалі затягуватиметься, це теоретично може поставити питання про застосування строків давності ще до набрання вироком законної сили. У такому разі, за згодою обвинувачених, кримінальне провадження може бути закрите без ухвалення обвинувального вироку, а суд так і не дасть остаточної відповіді на питання про винуватість чи невинуватість лікарів. Саме тому у таких справах своєчасний і безперервний судовий розгляд є важливим не лише для дотримання прав обвинувачених, а й для забезпечення права потерпілої сторони та суспільства на отримання справедливого судового рішення.

Суд затягується, блог монетизується: як обвинувачений у медичній недбалості лікар Odrex перетворив смерть пацієнта на заробіток