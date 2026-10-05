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Кім Кардаш'ян зізналася, що "стримує" 13-річну доньку Норт через її прагнення до слави

Київ • УНН

 • 186 перегляди

Кім Кардаш'ян обмежує публічність доньки Норт, яка будує музичну кар'єру. Її кар'єру спільно контролюють Кім і Каньє Вест.

Кім Кардаш'ян зізналася, що "стримує" 13-річну доньку Норт через її прагнення до слави

Кім Кардаш'ян розповіла, що намагається обмежувати публічність своєї 13-річної доньки Норт Вест, яка вже активно будує музичну кар'єру та прагне брати участь у нових проєктах. Зірка зізналася, що її турбує життя дітей під постійною увагою публіки, повідомляє E! News, пише УНН.

Деталі

Я справді хвилююся з цього приводу. Кожна дитина робить те, що їй комфортно. Норт любить це трохи більше, ніж решта. Я її стримую. Все, чого вона хоче, – це перспективні проєкти

– розповіла Кардаш'ян.

За її словами, молодші діти можуть з'являтися поруч із нею під час зйомок, однак практично не беруть участі в сюжетах реаліті-шоу. Норт, навпаки, значно більше цікавиться публічністю.

Кардаш'ян і Каньє Вест разом контролюють кар'єру доньки

Норт уже робить перші кроки в музичній індустрії та у травні випустила дебютний мініальбом N0rth4evr. Кім зазначила, що саме питання кар'єри доньки стало однією з тем, щодо яких вона добре знаходить спільну мову з колишнім чоловіком Каньє Вестом.

Ми стежимо за тим, щоб наші зусилля були узгоджені і щоб вона брала участь у проєктах, які ми обидва схвалюємо

– пояснила Кардаш'ян.

Сама Норт не вважає 13 років надто раннім віком для початку кар'єри. Раніше вона заявляла, що музика для неї не просто хобі, а справа, якою вона хоче займатися в майбутньому.

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Степан Гафтко

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