Кім Кардаш'ян зізналася, що "стримує" 13-річну доньку Норт через її прагнення до слави

Кім Кардаш'ян розповіла, що намагається обмежувати публічність своєї 13-річної доньки Норт Вест, яка вже активно будує музичну кар'єру та прагне брати участь у нових проєктах. Зірка зізналася, що її турбує життя дітей під постійною увагою публіки, повідомляє E! News, пише УНН.

Деталі

Я справді хвилююся з цього приводу. Кожна дитина робить те, що їй комфортно. Норт любить це трохи більше, ніж решта. Я її стримую. Все, чого вона хоче, – це перспективні проєкти – розповіла Кардаш'ян.

За її словами, молодші діти можуть з'являтися поруч із нею під час зйомок, однак практично не беруть участі в сюжетах реаліті-шоу. Норт, навпаки, значно більше цікавиться публічністю.

Кардаш'ян і Каньє Вест разом контролюють кар'єру доньки

Норт уже робить перші кроки в музичній індустрії та у травні випустила дебютний мініальбом N0rth4evr. Кім зазначила, що саме питання кар'єри доньки стало однією з тем, щодо яких вона добре знаходить спільну мову з колишнім чоловіком Каньє Вестом.

Ми стежимо за тим, щоб наші зусилля були узгоджені і щоб вона брала участь у проєктах, які ми обидва схвалюємо – пояснила Кардаш'ян.

Сама Норт не вважає 13 років надто раннім віком для початку кар'єри. Раніше вона заявляла, що музика для неї не просто хобі, а справа, якою вона хоче займатися в майбутньому.

Син Оззі Осборна разом із донькою таємно лякали відвідувачів у лабіринті, присвяченому рокеру