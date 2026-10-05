Ким Кардашьян призналась, что «сдерживает» 13-летнюю дочь Норт из-за её стремления к славе

$44.8350.70
ukenru
00:17 • 2858 просмотра
Трамп решит, вводить ли «адские» санкции против России после оценки последствий — глава Минэнерго США
23:18 • 6762 просмотра
Талибы начали закупать оружие и беспилотники в Беларуси при содействии России — СМИ
22:18 • 9998 просмотра
"Нельзя прогибаться под Путина, потому что Украину сломают": Зеленский ответил депутатам, которые призывают договариваться с РФ
21:37 • 11311 просмотра
В России разбился Ту-95МС, погибли 8 военнослужащих, среди них могли быть причастные к ракетным ударам по Украине
20:58 • 12839 просмотра
В сети появились спутниковые снимки последствий удара СБУ по аэродрому «Ханская» в АдыгееPhoto
20:16 • 12693 просмотра
В Латвии после выборов планируют сформировать проукраинскую коалицию и продолжить поддержку Киева
Эксклюзив
4 октября, 16:31 • 23367 просмотра
Астропрогноз на 5–11 октября 2026 года: неделя, требующая особой осторожности, и важное новолуние в Весах
4 октября, 13:39 • 25076 просмотра
Украина и Германия подписали 15 соглашений на сумму более 8,5 млрд евро — ЗеленскийVideo
4 октября, 10:52 • 31458 просмотра
В минобороны рф заявили, что усилят удары по "военным объектам" Украины
4 октября, 10:24 • 31191 просмотра
В результате атаки рф на Северный мост в Киеве пострадали два человека: что известно об их состоянии
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+10°
1м/с
73%
753мм
Популярные новости
В Запорожской области российские FPV-дроны убили двух человек4 октября, 15:29 • 8516 просмотра
США предложили провести трёхстороннюю встречу Украины и россии до конца октября - Зеленский4 октября, 15:42 • 13213 просмотра
Трамп объявил о создании Сил супер-интеллекта в СШАPhoto4 октября, 16:00 • 5912 просмотра
Сын Оззи Осборна вместе с дочерью тайно пугали посетителей в лабиринте, посвящённом рокеру21:05 • 7914 просмотра
Ким Кардашьян рассказала, почему почти 5 лет не хотела новых отношений перед романом с Льюисом Хэмилтоном22:06 • 4636 просмотра
публикации
Как распознать жестокое обращение с животным и кому жаловатьсяPhotoVideo4 октября, 08:17 • 44906 просмотра
Украина готовится возобновить полёты, но отечественные авиакомпании могут не дождаться2 октября, 10:40 • 137542 просмотра
Топ-10 комедий на выходные: фильмы, которые помогут отдохнуть и посмеятьсяPhoto2 октября, 08:07 • 133283 просмотра
Суд продлил меры пресечения врачам Odrex, которых обвиняют в медицинской халатности2 октября, 07:15 • 117306 просмотра
Международный день кофе: история праздника, происхождение напитка и появление кофе в Украине1 октября, 14:54 • 138887 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Фридрих Мерц
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Ким Кардашьян
Актуальные места
Украина
Германия
Соединённые Штаты
Китай
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Ким Кардашьян призналась, что «сдерживает» 13-летнюю дочь Норт из-за её стремления к славе00:06 • 1290 просмотра
Кэтлин Тёрнер отреагировала на признание Майкла Дугласа об их тайном романе 40 лет назад23:06 • 2938 просмотра
Ким Кардашьян рассказала, почему почти 5 лет не хотела новых отношений перед романом с Льюисом Хэмилтоном22:06 • 4822 просмотра
Сын Оззи Осборна вместе с дочерью тайно пугали посетителей в лабиринте, посвящённом рокеру21:05 • 8098 просмотра
ИИ расшифровал секретное послание Наполеона, которому более 200 летPhoto4 октября, 09:24 • 38579 просмотра
Актуальное
Фильм
Су-34
Социальная сеть
Ту-95
Truth Social

Ким Кардашьян призналась, что «сдерживает» 13-летнюю дочь Норт из-за её стремления к славе

Киев • УНН

 • 1278 просмотра

Ким Кардашьян ограничивает публичность дочери Норт, которая строит музыкальную карьеру. Её карьеру совместно контролируют Ким и Канье Уэст.

Ким Кардашьян призналась, что «сдерживает» 13-летнюю дочь Норт из-за её стремления к славе

Ким Кардашьян рассказала, что пытается ограничивать публичность своей 13-летней дочери Норт Уэст, которая уже активно строит музыкальную карьеру и стремится участвовать в новых проектах. Звезда призналась, что её беспокоит жизнь детей под постоянным вниманием публики, сообщает E! News, пишет УНН.

Подробности

Я действительно беспокоюсь по этому поводу. Каждый ребёнок делает то, что ему комфортно. Норт любит это немного больше, чем остальные. Я её сдерживаю. Всё, чего она хочет, — это перспективные проекты

— рассказала Кардашьян.

По её словам, младшие дети могут появляться рядом с ней во время съёмок, однако практически не участвуют в сюжетах реалити-шоу. Норт, напротив, значительно больше интересуется публичностью.

Кардашьян и Канье Уэст вместе контролируют карьеру дочери

Норт уже делает первые шаги в музыкальной индустрии и в мае выпустила дебютный мини-альбом N0rth4evr. Ким отметила, что именно вопрос карьеры дочери стал одной из тем, в отношении которых она хорошо находит общий язык с бывшим мужем Канье Уэстом.

Мы следим за тем, чтобы наши усилия были согласованы и чтобы она участвовала в проектах, которые мы оба одобряем

— объяснила Кардашьян.

Сама Норт не считает 13 лет слишком ранним возрастом для начала карьеры. Ранее она заявляла, что музыка для неё не просто хобби, а дело, которым она хочет заниматься в будущем.

Сын Оззи Осборна вместе с дочерью тайно пугали посетителей в лабиринте, посвящённом рокеру05.10.26, 00:05 • 8070 просмотров

Степан Гафтко

КультураНовости МираУНН Lite
Ким Кардашьян
Канье Уэст