Ким Кардашьян призналась, что «сдерживает» 13-летнюю дочь Норт из-за её стремления к славе
Киев • УНН
Ким Кардашьян ограничивает публичность дочери Норт, которая строит музыкальную карьеру. Её карьеру совместно контролируют Ким и Канье Уэст.
Ким Кардашьян рассказала, что пытается ограничивать публичность своей 13-летней дочери Норт Уэст, которая уже активно строит музыкальную карьеру и стремится участвовать в новых проектах. Звезда призналась, что её беспокоит жизнь детей под постоянным вниманием публики, сообщает E! News, пишет УНН.
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Я действительно беспокоюсь по этому поводу. Каждый ребёнок делает то, что ему комфортно. Норт любит это немного больше, чем остальные. Я её сдерживаю. Всё, чего она хочет, — это перспективные проекты
По её словам, младшие дети могут появляться рядом с ней во время съёмок, однако практически не участвуют в сюжетах реалити-шоу. Норт, напротив, значительно больше интересуется публичностью.
Кардашьян и Канье Уэст вместе контролируют карьеру дочери
Норт уже делает первые шаги в музыкальной индустрии и в мае выпустила дебютный мини-альбом N0rth4evr. Ким отметила, что именно вопрос карьеры дочери стал одной из тем, в отношении которых она хорошо находит общий язык с бывшим мужем Канье Уэстом.
Мы следим за тем, чтобы наши усилия были согласованы и чтобы она участвовала в проектах, которые мы оба одобряем
Сама Норт не считает 13 лет слишком ранним возрастом для начала карьеры. Ранее она заявляла, что музыка для неё не просто хобби, а дело, которым она хочет заниматься в будущем.
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