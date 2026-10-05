"Не можна прогинатися під путіна, бо Україну зламають": Зеленський відповів депутатам, які закликають домовлятися з рф
Київ • УНН
Зеленський заявив, що поступки путіну можуть зламати Україну. Президент закликав не сіяти паніку та зберігати єдність держави.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяви народних депутатів Олексія Гончаренка та Данила Гетманцева щодо необхідності переговорів із росією. Глава держави наголосив, що Україна не може поступатися власними інтересами під тиском москви, повідомляє ВВС, пише УНН.
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Як би нам складно не було, не можна прогинатися під путіна і під росію, тому що Україну зламають. Це відповідальність безумовно особиста. Я розумію, що від цих людей точно не залежить перемовний процес, тому народ України може бути спокійним
Президент також наголосив, що народні депутати несуть відповідальність за збереження єдності в країні та мають діяти в інтересах держави.
"росія добивається хаосу"
Зеленський закликав не сіяти паніку на тлі російських ударів та складної ситуації.
І так вистачає всіх викликів, ударів. Хаос нікому не потрібен. росія цього і добивається
Раніше Гончаренко заявив, що Україна має намагатися домовлятися з росією, зокрема про припинення ударів по портах, підприємствах, школах, лікарнях та житлових будинках. За його словами, домовленості передбачають взаємні поступки.
Гетманцев своєю чергою заявляв про необхідність переговорів і миру навіть на складних умовах, якщо вони забезпечать тривале припинення війни.
Гончаренко про переговори: спочатку припинення ударів, потім складні політичні питання02.10.26, 17:45 • 4560 переглядiв