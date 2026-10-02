Гончаренко про переговори: спочатку припинення ударів, потім складні політичні питання

Олексій Гончаренко

Нардеп Олексій Гончаренко опублікував серію дописів про можливу логіку переговорів між Україною та Росією. Він пропонує почати з питань, щодо яких потенційно можна домовитися вже на першому етапі, передає УНН.

"Ми не можемо домовитись одразу про закінчення війни. Давайте домовлятись про все на світі. Про припинення ударів по портах, підприємствах, школах. Про все. Нам потрібно почати домовлятись", - Гончаренко.

Далі, на його думку, можна було б перейти до ширших політичних питань, зокрема нейтральності.

"Давайте натякнемо, що ми готові говорити про нейтральність.. Українська армія прямо зараз найсильніша на континенті. Ніхто, крім нас, не може нас захистити".

"Померти всією країною заради того, щоб стати членом НАТО, це, як на мене, абсурд".

Питання Донбасу депутат вважає одним із найважчих і пропонує обговорювати його після прогресу за іншими напрямками.

"Ми не можемо перемогти Росію. Росія не може перемогти нас. Давайте говорити", - резюмує Гончаренко.