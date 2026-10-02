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Гончаренко о переговорах: сначала прекращение ударов, затем сложные политические вопросы

Киев • УНН

 • 1968 просмотра

Алексей Гончаренко призвал сначала договориться о прекращении ударов по гражданским и промышленным объектам. Позже — обсудить нейтральность и Донбасс.

Гончаренко о переговорах: сначала прекращение ударов, затем сложные политические вопросы
Алексей Гончаренко

Народный депутат Алексей Гончаренко опубликовал серию сообщений о возможной логике переговоров между Украиной и Россией. Он предлагает начать с вопросов, по которым потенциально можно договориться уже на первом этапе, передает УНН

"Мы не можем сразу договориться о прекращении войны. Давайте договоримся обо всем на свете. О прекращении ударов по портам, предприятиям, школам. Обо всем. Нам нужно начать договариваться", — Гончаренко.

Далее, по его мнению, можно было бы перейти к более широким политическим вопросам, в частности к нейтралитету.

"Давайте намекнем, что мы готовы говорить о нейтралитете.. Украинская армия прямо сейчас сильнейшая на континенте. Никто, кроме нас, не может нас защитить".

"Умереть всей страной ради того, чтобы стать членом НАТО, это, как по мне, абсурд".

Вопрос Донбасса депутат считает одним из самых сложных и предлагает обсуждать его после прогресса по другим направлениям.

"Мы не можем победить Россию. Россия не может победить нас. Давайте говорить", — резюмирует Гончаренко.

Лилия Подоляк

Политика
Война в Украине
Алексей Гончаренко
НАТО
Украина