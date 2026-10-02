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Украина внесла на рассмотрение закон о национальных меньшинствах, Венгрия одобрила: достигли большего, чем правительство Орбана за 10 лет

Киев • УНН

 • 2112 просмотра

Венгрия приветствовала внесение в Раду законопроекта об образовательных правах национальных меньшинств. Документ расширяет использование языков ЕС и коренных народов.

Украина внесла на рассмотрение закон о национальных меньшинствах, Венгрия одобрила: достигли большего, чем правительство Орбана за 10 лет

Венгрия приветствовала внесение в Верховную раду законопроекта об образовательных правах национальных меньшинств и ожидает его принятия уже в октябре. Об этом 2 октября заявила министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан в социальных сетях, пишет УНН.

Детали

"Вице-премьер-министр Украины Всеволод Ченцов лично сообщил мне, что в украинский парламент будет внесен законопроект об образовательных правах национальных меньшинств. Мы приветствуем этот шаг, которому предшествовали двусторонние венгерско-украинские профессиональные консультации и консультации с представителями венгерской общины Закарпатья в течение последних недель.

Она отметила, что принятие законопроекта "может усилить правовые гарантии образования на венгерском родном языке и сети учебных заведений".

"Ожидается, что украинский парламент примет решение по законопроекту в октябре", — заявила Орбан.

Венгрия, по ее словам, "остается заинтересованной в диалоге и ощутимых результатах в повседневной жизни венгерской общины Закарпатья".

"Мы рады, что за несколько месяцев достигли больших и реальных результатов в укреплении прав венгерского меньшинства в Закарпатье, чем правительство Орбана достигло за 10 лет", — подчеркнула глава МИД Венгрии.

Законопроект о нацменьшинствах уже в парламенте — о чем в нем идет речь

Проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения образовательных прав коренных народов Украины и лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам (сообществам) Украины, зарегистрирован в парламенте под №16119 от 1 октября 2026 года.

Как отмечается в пояснительной записке, законопроектом предусматривается уточнение положений законодательства относительно использования языков национальных меньшинств (сообществ) Украины, являющихся официальными языками Европейского Союза, и языков коренных народов Украины в образовательном процессе наряду с государственным языком. В частности, предлагается предоставить возможность использовать соответствующие языки не только непосредственно в образовательном процессе, но и в других формах коммуникации между получателями образования и другими участниками образовательного процесса в помещениях и на территории образовательного учреждения.

С целью создания надлежащих условий для функционирования образовательных учреждений, в которых обучение осуществляется на языках национальных меньшинств (сообществ) Украины и коренных народов Украины, законопроектом предусматривается возможность предоставления учреждениям общего среднего образования соответствующего статуса. Такой статус позволяет учитывать языковые, культурные и образовательные потребности получателей образования и их семей.

Отдельные положения законопроекта направлены на обеспечение возможности учета культурной и языковой самобытности соответствующих сообществ в образовательных программах, в частности путем предусматривания изучения национальной истории, сохранения материальной и духовной культуры, национальных традиций, символики и обычаев.

Проект закона также предусматривает совершенствование гарантий доступа к образованию в случае реорганизации или ликвидации учреждения общего среднего образования со статусом учреждения общего среднего образования национального меньшинства (сообщества) Украины или учреждения общего среднего образования коренного народа Украины. В частности, по заявлению родителей ученика предусматривается гарантирование возможности продолжения получения образования на соответствующем уровне в другом образовательном учреждении с соответствующим статусом, в котором обучение осуществляется на языке соответствующего национального меньшинства (сообщества) Украины или коренного народа Украины.

Юлия Шрамко

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