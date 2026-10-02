Премьер-министр Болгарии отверг обвинения в пророссийской позиции

Премьер-министр Болгарии Румен Радев отверг обвинения в том, что он «пророссийский», заявив, что его очерняют лишь потому, что его подход к мирному соглашению между Украиной и Россией «не является мейнстримным». Об этом сообщает Euronews, информирует УНН.

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Издание отмечает, что с момента прихода к власти этим летом Радев решительно выступает за более тесное дипломатическое взаимодействие с москвой, чтобы прекратить ее полномасштабное вторжение в Украину.

Очень печально, что если вы отклоняетесь от политического мейнстрима, вас сразу же называют пророссийским - сказал глава болгарского правительства.



По его словам, ему безразлична поддержка России, но он ценит «реалистичный подход и поиск пути к миру как можно скорее, поскольку эта война почти ежедневно истощает наши социальные и экономические системы».

«Нашим главным приоритетом должны быть общение и работа ради мира», — добавил Радев.

Напомним

Накануне Румен Радев призвал ЕС усилить дипломатический диалог с Россией ради завершения войны и снижения ядерного риска. Кроме того, он раскритиковал поставки оружия Украине.

Болгария выходит из "коалиции желающих" по поддержке Украины, заявил премьер Радев