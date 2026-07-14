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Болгария выходит из «коалиции желающих» в поддержку Украины, заявил премьер Радев

Киев • УНН

 • 384 просмотра

Премьер-министр Болгарии Румен Радев объявил о выходе страны из «коалиции желающих», которая поддерживает Украину. Он выступает за дипломатическое урегулирование конфликта и прекратил военную помощь Украине.

Болгария выходит из «коалиции желающих» в поддержку Украины, заявил премьер Радев

Болгария больше не будет частью так называемой "коалиции желающих", группы стран, поддерживающих Украину против российской агрессии, заявил премьер-министр страны Румен Радев, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Этот шаг, как отмечается, еще больше отдаляет балканскую страну от большинства стран Европейского Союза, поддерживающих Украину.

Радев, откровенный критик военной помощи Украине, неоднократно отвергал обвинения в принятии позиции России в войне. Он заявил, что выступает за "прагматичные" отношения с Кремлем.

Болгария, которая участвовала в предыдущих встречах коалиции, не имела представителя на встрече в Париже.

"Мы не участвуем в коалиции, которая настаивает на продолжении финансовой и военной помощи Украине, – сказал Радев журналистам во вторник. - Решение этого конфликта заключается не в его продолжении военными средствами, а в сильной дипломатической миссии, которая наконец положит конец эскалации".

С момента вступления в должность в мае Радев прекратил военную помощь Украине, предоставлявшуюся правительством, хотя и не приостановил продажу оружия Украине. Болгария является одним из крупнейших производителей боеприпасов советского образца в ЕС, что имело решающее значение для Украины на ранних этапах войны, отмечает издание.

Радев, как указывает издание, также выступал против введения санкций ЕС против российского патриарха Кирилла, а также против нефтяного магната Вагита Алекперова, основателя ПАО "Лукойл".

Болгария исчерпала запасы оружия для Украины, но готова ремонтировать технику - Радев08.07.26, 12:42 • 3892 просмотра

Юлия Шрамко

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