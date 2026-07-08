Болгария исчерпала запасы оружия для Украины, но готова ремонтировать технику - Радев
Киев • УНН
Премьер Болгарии Румен Радев заявил, что страна предоставила 13 пакетов военной помощи и больше не имеет чего передать. В то же время Болгария может принимать украинское военное оборудование для ремонта.
Болгария может помочь Украине с ремонтом военной техники, но исчерпала возможности военной помощи. Речь идет об оружии и боеприпасах со складов. Об этом во время саммита НАТО в столице Турции Анкаре заявил премьер-министр Болгарии Румен Радев, передает УНН.
Детали
Мы предоставили 13 пакетов такой помощи. У нас не осталось ничего, что можно предоставить Украине. Но мы можем оказать техническую военную поддержку. Мы можем гарантировать прием военного оборудования для ремонта и восстановления. Это наша поддержка
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Министр обороны Болгарии Димитар Стоянов заявил, что его страна больше не будет поставлять оружие Украине. Он добавил, что Украине "нужно больше людей, а не больше оружия".
Также УНН сообщал, что в Болгарии пророссийская партия "Возрождение" внесла в парламент проект резолюции о расторжении 10-летнего соглашения в сфере безопасности с Украиной.
Напомним
Премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил, что Европейский Союз должен взять на себя ведущую роль в переговорах с россией о прекращении полномасштабного вторжения в Украину.