Зеленский сменил командующего Сил логистики ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский освободил Юрия Карпенко от должности командующего Сил логистики Вооружённых сил Украины и назначил на эту должность Юлия Погребного. Об этом говорится в соответствующих указах, передаёт УНН.

"Освободить Карпенко Владимира Владимировича от должности командующего Сил логистики Вооружённых сил Украины", — говорится в указе №730/2026.

Указом №731/2026 новым командующим Сил логистики назначен Юрий Погребной.

Зеленский анонсировал кадровые перестановки в ВСУ. Драпатый, Скибюк и Хмара предложили видение изменений

Юрий Погребной родился на Сумщине. В 2007 году окончил Сумской военный институт ракетных войск и артиллерии имени Богдана Хмельницкого. Служил в 55-й отдельной артиллерийской бригаде, где прошёл путь от командира взвода до заместителя командира дивизиона. Начало войны в 2014 году встретил в составе этой же бригады, которая участвовала в освобождении Славянска, Краматорска, Лимана и других городов на востоке Украины.

В 2020 году возглавил 532-й отдельный ремонтно-восстановительный полк. В 2024 году получил образование оперативно-стратегического уровня в Национальном университете обороны, после чего его назначили начальником вооружения оперативного командования "Восток".

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад о ситуации на фронте — много деталей о направлениях в Донецкой области.

Также вместе с главнокомандующим ВСУ определили, какие дополнительные организационные шаги могут усилить защиту именно на этих наиболее интенсивных направлениях.

"Поручил готовить кадровые решения, которые предложил главнокомандующий", — сказал Зеленский.

В вечернем обращении Президент заявил, что "важно, чтобы опытные командиры получали больше возможностей для действий".

"Будут решения на уровне корпусов и группировок. Согласовал и первую часть кадровых назначений, которые мы обсуждали с Михаилом Драпатым. Пять решений уже есть, будут ещё", — отметил Зеленский.

Зеленский заслушал Драпатого и Хмару о ситуации в Донецкой области, задачах армии рф и подготовке противодействия