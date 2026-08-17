Зеленский заслушал Драпатого и Хмару о ситуации в Донецкой области, задачах армии рф и подготовке противодействия

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад о ситуации на фронте — много деталей о направлениях в Донецкой области, есть обновлённые данные о задачах российской армии в соответствующих районах, Украина готовит противодействие, передаёт УНН.

Доклад по фронту. Много деталей о направлениях в Донецкой области: ситуация в Константиновке, Славянское направление, Покровское. Имеем обновлённые данные о задачах российской армии в соответствующих районах и готовим наше противодействие. Спасибо всем нашим подразделениям, которые реально защищают позиции и мастерски применяют дроны необходимых типов