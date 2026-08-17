Зеленский заслушал Драпатого и Хмару о ситуации в Донецкой области, задачах армии рф и подготовке противодействия
Киев • УНН
Президент Украины получил обновлённые данные о задачах российской армии в Донецкой области и готовит противодействие. Министр обороны доложил о защите от дронов, определены дополнительные шаги для усиления обороны.
Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад о ситуации на фронте — много деталей о направлениях в Донецкой области, есть обновлённые данные о задачах российской армии в соответствующих районах, Украина готовит противодействие, передаёт УНН.
Доклад по фронту. Много деталей о направлениях в Донецкой области: ситуация в Константиновке, Славянское направление, Покровское. Имеем обновлённые данные о задачах российской армии в соответствующих районах и готовим наше противодействие. Спасибо всем нашим подразделениям, которые реально защищают позиции и мастерски применяют дроны необходимых типов
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По словам Президента, министр обороны Евгений Хмара доложил о защите городов, общин и прифронтовой логистики от российских дронов. Для этого необходимо добавить ресурсов.
Вместе с Главнокомандующим ВСУ определили, какие дополнительные организационные шаги могут усилить нашу защиту именно на этих наиболее интенсивных направлениях. Поручил готовить кадровые решения, которые предложил Главнокомандующий
Зеленский анонсировал кадровые перестановки в ВСУ. Драпатый, Скибюк и Хмара предложили видение изменений10.08.26, 15:55 • 12585 просмотров
Глава государства добавил, что отдельно обсудили состояние выполнения дальнобойных операций за первую половину августа.
Подтвердили приоритеты дипстрайков на следующие недели и на сентябрь — подтверждённые российские потери доказывают правильность выбранного направления нашего дальнобойного курса. Слава Украине!