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Зеленський заслухав Драпатого та Хмару про ситуацію на Донеччині, задачі армії рф та підготовку протидії

Київ • УНН

 • 1830 перегляди

Президент України отримав оновлені дані про задачі російської армії на Донеччині та готує протидію. Міністр оборони доповів про захист від дронів, визначено додаткові кроки для посилення оборони.

Зеленський заслухав Драпатого та Хмару про ситуацію на Донеччині, задачі армії рф та підготовку протидії

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь щодо ситуації на фронті - багато деталей про напрямки на Донеччині, є оновлені дані щодо задач російської армії у відповідних районах, Україна готує протидію, передає УНН.

Доповідь по фронту. Багато деталей про напрямки на Донеччині: ситуація в Костянтинівці, Слов’янський напрямок, Покровський. Маємо оновлені дані щодо задач російської армії у відповідних районах і готуємо нашу протидію. Дякую всім нашим підрозділам, які реально захищають позиції та майстерно застосовують дрони необхідних типів 

- повідомив Зеленський.

Додамо

За словами Президента, міністр оборони Євген Хмара доповів про захист міст, громад і прифронтової логістики від російських дронів. Потрібно додати ресурсів для цього.

Разом із Головнокомандувачем ЗСУ визначили, які додаткові організаційні кроки можуть посилити наш захист саме на цих найбільш інтенсивних напрямках. Визначив готувати кадрові рішення, які запропонував Головнокомандувач 

- додав Зеленський.

Зеленський анонсував кадрові перестановки у ЗСУ. Драпатий, Скибюк та Хмара запропонували бачення змін10.08.26, 15:55 • 12589 переглядiв

Глава держави додав, що окремо обговорили стан виконання далекобійних операцій за першу половину серпня.

Підтвердили пріоритети дипстрайків на наступні тижні та на вересень – підтверджені російські збитки доводять вірність напрямку нашого далекобійного курсу. Слава Україні! 

- резюмував він.

Антоніна Туманова

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