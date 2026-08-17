Зеленський заслухав Драпатого та Хмару про ситуацію на Донеччині, задачі армії рф та підготовку протидії

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь щодо ситуації на фронті - багато деталей про напрямки на Донеччині, є оновлені дані щодо задач російської армії у відповідних районах, Україна готує протидію, передає УНН.

Доповідь по фронту. Багато деталей про напрямки на Донеччині: ситуація в Костянтинівці, Слов’янський напрямок, Покровський. Маємо оновлені дані щодо задач російської армії у відповідних районах і готуємо нашу протидію. Дякую всім нашим підрозділам, які реально захищають позиції та майстерно застосовують дрони необхідних типів - повідомив Зеленський.

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За словами Президента, міністр оборони Євген Хмара доповів про захист міст, громад і прифронтової логістики від російських дронів. Потрібно додати ресурсів для цього.

Разом із Головнокомандувачем ЗСУ визначили, які додаткові організаційні кроки можуть посилити наш захист саме на цих найбільш інтенсивних напрямках. Визначив готувати кадрові рішення, які запропонував Головнокомандувач - додав Зеленський.

Зеленський анонсував кадрові перестановки у ЗСУ. Драпатий, Скибюк та Хмара запропонували бачення змін

Глава держави додав, що окремо обговорили стан виконання далекобійних операцій за першу половину серпня.