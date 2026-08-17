Зеленський заслухав Драпатого та Хмару про ситуацію на Донеччині, задачі армії рф та підготовку протидії
Київ • УНН
Президент України отримав оновлені дані про задачі російської армії на Донеччині та готує протидію. Міністр оборони доповів про захист від дронів, визначено додаткові кроки для посилення оборони.
Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь щодо ситуації на фронті - багато деталей про напрямки на Донеччині, є оновлені дані щодо задач російської армії у відповідних районах, Україна готує протидію, передає УНН.
Доповідь по фронту. Багато деталей про напрямки на Донеччині: ситуація в Костянтинівці, Слов’янський напрямок, Покровський. Маємо оновлені дані щодо задач російської армії у відповідних районах і готуємо нашу протидію. Дякую всім нашим підрозділам, які реально захищають позиції та майстерно застосовують дрони необхідних типів
Додамо
За словами Президента, міністр оборони Євген Хмара доповів про захист міст, громад і прифронтової логістики від російських дронів. Потрібно додати ресурсів для цього.
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