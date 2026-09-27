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рф за тиждень випустила по Україні понад 2200 ударних дронів, сьогодні двічі атакувала дата-центр у Києві - Зеленський

Київ • УНН

 • 2918 перегляди

Росія за тиждень застосувала понад 2200 дронів, 1650 авіабомб і 38 ракет. У Запорізькій області та Києві загинули четверо людей.

рф за тиждень випустила по Україні понад 2200 ударних дронів, сьогодні двічі атакувала дата-центр у Києві - Зеленський

Цього тижня російські війська застосували проти України понад 2200 ударних дронів, близько 1650 авіабомб і 38 ракет різних типів, значну частину яких становили балістичні. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі

За словами Глави держави, цієї ночі внаслідок російських обстрілів у Запорізькій області загинули троє людей. У Києві через влучання дрона загинув чоловік. Президент висловив співчуття рідним і близьким загиблих. Під російськими ударами перебували житлові будинки, енергетичні об’єкти та інша цивільна інфраструктура Одеської, Харківської, Сумської, Миколаївської, Херсонської, Полтавської, Житомирської та Київської областей.

"Уранці росіяни двічі вдарили по дата-центру в Києві. Три людини постраждали внаслідок першого удару, і серед них двоє дітей", — повідомив Зеленський.

росіяни хочуть залишити українців без інтернету, є кроки захисту - Зеленський26.09.26, 22:37 • 3444 перегляди

Президент наголосив, що Україна постійно працює з європейськими партнерами, США, Канадою, Японією, Австралією та іншими державами задля зміцнення захисту й реальної дипломатії. Водночас, за його оцінкою, бракує послідовно сильної позиції низки країн, які мають вплив на росію.

"Але, на жаль, не вистачає послідовно сильної позиції Китаю та Індії, Бразилії та Південної Африки, країн "двадцятки" та Глобального Півдня. Фактично кожна із цих країн має вплив на росію і може допомогти миру стати реальністю", — заявив глава держави.

Нагадаємо 

Унаслідок ударів зс рф 26–27 вересня у п'яти областях України загинули восьмеро людей, 42 зазнали поранень. Серед постраждалих — діти, зокрема 11-місячна дівчинка.

Олександра Василенко

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