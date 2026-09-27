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Авіабомби, дрони та артилерія: російські атаки на п’ять областей забрали вісім життів

Київ • УНН

 • 1446 перегляди

Унаслідок ударів 26–27 вересня у п'яти областях загинули восьмеро людей, 42 зазнали поранень. Серед постраждалих — діти, зокрема 11-місячна дівчинка.

Авіабомби, дрони та артилерія: російські атаки на п’ять областей забрали вісім життів
Фото: ДСНС Одещини

Унаслідок російських атак 26–27 вересня на Запоріжжі, Одещині, Донеччині, Сумщині та Дніпропетровщині загинули загалом восьмеро людей, ще 42 зазнали поранень і травм. Про це повідомляє УНН із посиланням на повідомлення ДСНС, Національної поліції та обласної влади.

Серед постраждалих є діти, зокрема 11-місячна дівчинка. Пошкоджені житлові будинки, підприємства, медичні та навчальні заклади.

Запоріжжя: загиблий, четверо постраждалих та повторний удар зранку

Уночі внаслідок російських атак на одну з прифронтових громад Запорізького району загинув чоловік, ще четверо людей постраждали. Пошкоджені десять житлових будинків, ще один повністю зруйнований. На місці виникла пожежа.

Наслідки атаки на Запоріжжя

Уранці 27 вересня російські війська повторно вдарили по населеному пункту, спричинивши нове загоряння. Під час обстеження території рятувальники виявили та врятували жінку, заблоковану в одній із квартир.

На місцях атак працювали всі екстрені служби.

Одещина: удар по підприємству та масштабна пожежа

Унаслідок масованої російської атаки на Одеську область загинула одна людина, ще двоє зазнали поранень. Пошкоджені виробничий цех, складські приміщення та вантажні автомобілі. Виникла масштабна пожежа. За інформацією ДСНС, більшості працівників вдалося уникнути небезпеки завдяки тому, що під час повітряної тривоги вони перебували в укритті. Це допомогло запобігти більшій кількості жертв. Через загрозу повторних ударів рятувальникам доводилося тимчасово відходити в безпечні місця. Психологи ДСНС надавали допомогу постраждалим.

Рятувальники показали фото після ударів рф по Одещині

В іншому районі області внаслідок дронової атаки пошкоджені фасад і вікна готелю, корпус медичного закладу, магазин непродовольчих товарів та двоповерховий житловий будинок.

До ліквідації наслідків залучали понад 140 рятувальників, а також п’ятьох представників пожежного підрозділу Національної гвардії України.

Донеччина: троє загиблих, Краматорськ зазнав 16 ударів

За 26 вересня поліція зафіксувала 1309 російських ударів по лінії фронту та житловому сектору Донецької області. Загинули троє людей, ще п’ятеро зазнали поранень.

По Краматорську російські війська завдали 16 ударів, вісім із них — керованими авіабомбами. Загинули двоє мирних жителів, ще четверо поранені. Пошкоджені два багатоквартирні та 13 приватних будинків, адміністративна будівля, господарська споруда і чотири цивільні автомобілі. На Шабельківку окупанти скинули чотири бомби КАБ-250. Загинула одна людина, пошкоджені 16 приватних будинків. Ще одна людина зазнала поранень у Суханівці внаслідок влучання FPV-дрона.

Ворог жорстоко бив по Донеччині

Слов’янськ російські війська атакували дронами та з РСЗВ "Смерч". Пошкоджені багатоквартирний і шість приватних будинків, лікарня та автозаправна станція.

У Билбасівці внаслідок обстрілу з РСЗВ "Торнадо-С" пошкоджені сім приватних осель. В Олександрівці руйнувань зазнали нежитлове приміщення й транспорт, у Новому Кавказі — приватний будинок та господарська споруда.

Сумщина: серед 30 постраждалих — немовля та підлітки

На Сумщині внаслідок російських обстрілів загинули троє людей, ще 30 зазнали поранень і травм.

Правоохоронці показали наслідки атаки окупантів на Сумщину

У Сумській громаді через удари керованими авіабомбами загинули двоє людей, ще 28 постраждали. Серед них — 11-місячна та восьмирічна дівчатка, а також двоє підлітків. Пошкоджені житлові будинки, навчальні та адміністративні заклади. У Зноб-Новгородській громаді внаслідок атаки безпілотника загинув 19-річний чоловік, ще двоє людей травмовані. У Середино-Будській громаді пошкоджені багатоквартирний будинок та адміністративна будівля. Поліцейські документують наслідки атак і збирають докази воєнних злочинів.

Дніпропетровщина: понад 20 атак, поранений чоловік у важкому стані

За повідомленням обласної влади станом на 07:30 27 вересня, російські війська понад 20 разів атакували два райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією. Одна людина зазнала поранень.

На Нікопольщині під ударами перебували Нікополь, Марганецька, Покровська та Мирівська громади. Пошкоджені підприємство й ринок, виникли пожежі. У Синельниківському районі росіяни атакували Миколаївську громаду. Пораненого чоловіка доправили до лікарні у важкому стані.

Нагадаємо

27 вересня в Шевченківському районі Києва зафіксували влучання в нежитлову будівлю. Постраждали жінка та двоє 16-річних дітей, їх ушпиталили. 

Олександра Василенко

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