Ворог знову атакував Київ: є влучання, серед постраждалих жінка та двоє 16-річних дітей

Армія рф продовжує атакувати столицю України, зафіксовано влучання у Шевченківському районі, серед постраждалих жінка та двоє 16-річних дітей. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН.

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Спершу Кличко повідомив про влучання в нежитлову будівлю в Шевченківському районі.

Згодом стало відомо про трьох постраждалих.

Серед постраждалих у Шевченківському районі — жінка та двоє 16-річних дітей. Медики їх госпіталізують - повідомив міський голова Києва.

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У столиці у результаті ворожої атаки у Солом’янському спалахнуло СТО, в іншому районі у результаті влучання у нежитлову будівлю загинув чоловік.