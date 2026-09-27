Ворог знову атакував Київ: є влучання, серед постраждалих жінка та двоє 16-річних дітей
Київ • УНН
У Шевченківському районі Києва зафіксували влучання в нежитлову будівлю. Постраждали жінка та двоє 16-річних дітей, їх госпіталізують.
Армія рф продовжує атакувати столицю України, зафіксовано влучання у Шевченківському районі, серед постраждалих жінка та двоє 16-річних дітей. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН.
Деталі
Спершу Кличко повідомив про влучання в нежитлову будівлю в Шевченківському районі.
Згодом стало відомо про трьох постраждалих.
Серед постраждалих у Шевченківському районі — жінка та двоє 16-річних дітей. Медики їх госпіталізують
Масове застосування дронів-перехоплювачів в Україні очікують за кілька місяців - Буданов27.09.26, 09:41 • 5504 перегляди
Нагадаємо
У столиці у результаті ворожої атаки у Солом’янському спалахнуло СТО, в іншому районі у результаті влучання у нежитлову будівлю загинув чоловік.