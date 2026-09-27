Враг снова атаковал Киев: есть попадания, среди пострадавших женщина и двое 16-летних детей

$44.9751.12
ukenru
08:05 • 1394 просмотра
Гоночная деталь в дальнобойном дроне: как Fire Point адаптировала её для FP-1PhotoVideo
07:36 • 3304 просмотра
В Киевской области после обстрелов ухудшилось качество воздуха — в каких городах окна лучше не открывать
07:22 • 4912 просмотра
Большой обмен пленными может состояться уже на следующей неделе: что говорят в ОП
06:41 • 8206 просмотра
Массовое применение дронов-перехватчиков в Украине ожидается через несколько месяцев — Буданов
06:34 • 8292 просмотра
В Генштабе раскрыли потери оккупантов за сутки — сколько "минуснули" военных и техники
Эксклюзив
05:15 • 13280 просмотра
В восточных областях кратковременные дожди, а в западных туман — какой погоды сегодня ожидать украинцам
04:52 • 15105 просмотра
Украинский робот-эвакуатор MAUL после подрыва на мине и удара дрона смог вывезти раненого бойца
04:33 • 13395 просмотра
Россия отвергла призыв Германии прекратить эскалацию войны в Украине во время встречи глав МИД
02:55 • 15690 просмотра
США и Россия ослабили правила для боевого ИИ: машины могут получить больше свободы решать, кого атаковать
27 сентября, 01:56 • 16687 просмотра
Трамп не подтвердил слова Зеленского о разрешении Украине производить ракеты для Patriot
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+17°
1.2м/с
50%
755мм
Популярные новости
Дочь Халка Хогана обвинила мать в «переписывании истории» из-за предполагаемой измены отца26 сентября, 23:06 • 16267 просмотра
Муж Ланы Дель Рей показал редкие фотографии с их свадьбы во вторую годовщину бракаPhoto27 сентября, 00:07 • 15618 просмотра
Стали известны жуткие подробности гибели путиниста Сергея Соседова27 сентября, 02:06 • 12679 просмотра
Что празднуют 27 сентября в Украине и мире 03:55 • 6678 просмотра
Вражеская атака на Киев унесла жизнь мужчины, на СТО вспыхнул пожарPhoto05:58 • 4440 просмотра
публикации
Лесные пожары в Европе становятся сложнее: как украинский авиаоператор работает в ГрецииPhoto
Эксклюзив
26 сентября, 07:05 • 48482 просмотра
Яйца, сахар и мясо дорожают: как изменились цены на продукты в сентябре25 сентября, 18:32 • 64684 просмотра
В Киеве прощаются с Николаем Карпюком: бывший политзаключённый кремля погиб на Запорожском направленииPhoto25 сентября, 14:29 • 69166 просмотра
Топливный запас без риска - как правильно, где и в чем хранить бензин и дизель25 сентября, 13:50 • 60763 просмотра
Будет прогнозировать действия противника — что известно об ИИ-платформе SPECTR, которую тестируют украинские боевые подразделения25 сентября, 12:34 • 57122 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Лавров Сергей Викторович
Виталий Кличко
Кирилл Буданов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Нью-Йорк
Европа
Франция
Реклама
УНН Lite
Стали известны жуткие подробности гибели путиниста Сергея Соседова27 сентября, 02:06 • 12759 просмотра
Муж Ланы Дель Рей показал редкие фотографии с их свадьбы во вторую годовщину бракаPhoto27 сентября, 00:07 • 15695 просмотра
Дочь Халка Хогана обвинила мать в «переписывании истории» из-за предполагаемой измены отца26 сентября, 23:06 • 16340 просмотра
Тейлор Свифт показала редкие кадры поездки с Трэвисом Келси в его родной городPhotoVideo26 сентября, 22:06 • 16521 просмотра
Сильвестр Сталлоне признался в борьбе с булимией и употреблении стероидов на пике карьеры26 сентября, 21:05 • 17859 просмотра
Актуальное
Техника
Шахед-136
The Washington Post
Хранитель
MIM-104 Patriot

Враг снова атаковал Киев: есть попадания, среди пострадавших женщина и двое 16-летних детей

Киев • УНН

 • 1536 просмотра

В Шевченковском районе Киева зафиксировали попадание в нежилое здание. Пострадали женщина и двое 16-летних детей, их госпитализируют.

Враг снова атаковал Киев: есть попадания, среди пострадавших женщина и двое 16-летних детей

Армия рф продолжает атаковать столицу Украины, зафиксировано попадание в Шевченковском районе, среди пострадавших женщина и двое 16-летних детей. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.

Детали

Сначала Кличко сообщил о попадании в нежилое здание в Шевченковском районе.

Позже стало известно о троих пострадавших.

Среди пострадавших в Шевченковском районе — женщина и двое 16-летних детей. Медики госпитализируют их 

- сообщил мэр Киева.

Массовое применение дронов-перехватчиков в Украине ожидается через несколько месяцев — Буданов27.09.26, 09:41 • 8220 просмотров

Напомним

В столице в результате вражеской атаки в Соломенском вспыхнуло СТО, в другом районе в результате попадания в нежилое здание погиб мужчина.

Антонина Туманова

Война в Украине
Взрывы
Пожары
Война в Украине
Виталий Кличко
Киев