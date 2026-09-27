Враг снова атаковал Киев: есть попадания, среди пострадавших женщина и двое 16-летних детей
Киев • УНН
В Шевченковском районе Киева зафиксировали попадание в нежилое здание. Пострадали женщина и двое 16-летних детей, их госпитализируют.
Армия рф продолжает атаковать столицу Украины, зафиксировано попадание в Шевченковском районе, среди пострадавших женщина и двое 16-летних детей. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.
Детали
Сначала Кличко сообщил о попадании в нежилое здание в Шевченковском районе.
Позже стало известно о троих пострадавших.
Среди пострадавших в Шевченковском районе — женщина и двое 16-летних детей. Медики госпитализируют их
Массовое применение дронов-перехватчиков в Украине ожидается через несколько месяцев — Буданов27.09.26, 09:41 • 8220 просмотров
Напомним
В столице в результате вражеской атаки в Соломенском вспыхнуло СТО, в другом районе в результате попадания в нежилое здание погиб мужчина.