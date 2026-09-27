Враг снова атаковал Киев: есть попадания, среди пострадавших женщина и двое 16-летних детей

Армия рф продолжает атаковать столицу Украины, зафиксировано попадание в Шевченковском районе, среди пострадавших женщина и двое 16-летних детей. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.

Детали

Сначала Кличко сообщил о попадании в нежилое здание в Шевченковском районе.

Позже стало известно о троих пострадавших.

Среди пострадавших в Шевченковском районе — женщина и двое 16-летних детей. Медики госпитализируют их - сообщил мэр Киева.

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Напомним

В столице в результате вражеской атаки в Соломенском вспыхнуло СТО, в другом районе в результате попадания в нежилое здание погиб мужчина.