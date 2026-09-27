Украинский робот-эвакуатор MAUL после подрыва на мине и удара дрона смог вывезти раненого бойца

Украинский беспилотный наземный комплекс MAUL, предназначенный для эвакуации раненых с поля боя, продолжают совершенствовать на основе реального опыта военных. Именно отзывы бойцов, а не искусственный интеллект, стали основой большинства улучшений машины, сообщает Defence Blog, пишет УНН.

Детали

По словам руководителя AIDronesUA Константина Гущи, после боевых миссий военные передают инженерам замечания, которые могут быстро превратиться в технические изменения и новые испытания.

Речь прежде всего идет о надежности ходовой части, защите и фиксации раненого, взаимодействии бортовых систем и возможности быстро отремонтировать машину и вернуть ее на фронт.

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MAUL — полноприводная беспилотная машина с двигателем внутреннего сгорания, созданная специально для эвакуации. Раненого перевозят в бронированной капсуле, а оператор может следить за его состоянием через внутреннюю камеру. Машина способна перевозить до 200 кг и развивать скорость до 70 км/ч.

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Широкое внимание MAUL привлек после операции в ноябре 2025 года, когда с его помощью эвакуировали украинского военнослужащего, который 33 дня оставался раненым за российскими позициями. Во время шестичасовой операции робот подорвался на противопехотной мине и потерял колесо, а затем выдержал прямое попадание российского дрона и все же доставил бойца к медикам.

Производство MAUL планируют расширить за пределы Украины. AIDronesUA и шведская NJORD Technology планируют производить в Швеции 400–500 таких машин в год для нужд Сил обороны Украины.

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