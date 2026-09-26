Лесные пожары в Европе становятся сложнее: как украинский авиаоператор работает в Греции

Лесные пожары стали одним из вызовов для Европы, на которые уже несколько лет направляются значительные ресурсы, чтобы усилить возможности реагирования и привлечь дополнительную пожарную авиацию. Но за каждым вылетом стоит сложная работа экипажей, которым приходится действовать в условиях жары, дыма, горного рельефа и изменчивого ветра. УНН поговорил с директором украинской авиакомпании H3Operations Владиславом Клипаченко о том, как выглядит такая работа изнутри, с какими вызовами сталкиваются украинские экипажи и почему для пожарной авиации критически важны не только техника, но и подготовленные пилоты.

О необходимости усиливать возможности Европы в борьбе с лесными пожарами заявляла президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Она отмечала, что пожары становятся более интенсивными, частыми и охватывают большие территории, а европейские ресурсы приходится перемещать между странами в зависимости от ситуации.

За этой системой реагирования стоит ежедневная работа экипажей, которые непосредственно работают над очагами возгорания. Для пилота пожарного вертолета это полеты на малых высотах, сложный рельеф, высокая температура, дым и изменчивый ветер — условия, в которых точность и скорость выполнения задания имеют критическое значение.

Работа на пределе возможностей

Директор авиакомпании H3Operations Владислав Клипаченко отметил, что реальный опыт экипажей подтверждает: бороться с лесными пожарами становится сложнее.

"Мы оцениваем ситуацию не только по цифрам статистики, но и опираясь на реальный опыт наших экипажей, который доказывает лучше любой статистики: лесные пожары становятся глобальной угрозой, а бороться с ними все сложнее — проблема лесных пожаров превращается в более масштабный вызов как для Европы, так и для всего мира. Аномальная жара, длительные засухи и шквалистый ветер создают условия, при которых огонь распространяется мгновенно. Для нас это означает работу на пределе возможностей и постоянное выполнение задач в экстремальных обстоятельствах", — рассказал директор H3Operations.

По его словам, именно авиация позволяет быстро добраться до очагов, куда наземная техника не всегда может попасть. Вместе с тем он подчеркнул, что она не заменяет работу спасателей на земле, а дополняет ее, позволяя оперативно работать с воздуха.

"Именно поэтому страны Европы наращивают использование пожарных самолетов и вертолетов. Очевидно, что дефицит специальной авиатехники и опытных кадров вскоре станет одним из наиболее острых вопросов для европейского региона, и я убежден, что потребность в достаточном количестве спецтехники и квалифицированных пилотов будет только расти. Несмотря на то, что авиация не заменяет работу спасателей на земле, у нее есть решающее преимущество — скорость. Она позволяет тушить пожары там, куда наземная техника физически не может добраться, — то есть обеспечивает максимальную скорость реагирования и доступ к наиболее изолированным или опасным очагам возгорания", — пояснил Владислав Клипаченко.

Международные противопожарные операции

Для H3Operations работа на международных противопожарных операциях началась еще в 2021 году — сразу после получения сертификата эксплуатанта. Тогда первый вертолет компании вылетел из Запорожья, где до полномасштабной войны располагалась ее база, чтобы помочь Турции бороться с пожарами. В 2022 году компания продолжила этот опыт уже в Греции, куда на четыре месяца отправила три воздушных судна.

"В этом году в Греции работает только один наш вертолет, но это признак развития, а не спада. Просто география полетов стала значительно шире: остальной флот H3Operations сейчас задействован на африканском континенте в важных миссиях Организации Объединенных Наций. Пройти путь от первого зарубежного рейса до масштабных операций в разных уголках планеты всего за пять лет — это мощная эволюция для молодой компании", — подчеркнул Владислав Клипаченко.

Вертолет авиакомпании H3Operations во время тушения пожара. Фото: H3Operations

По его словам, в Греции в этом году компания задействовала один вертолет и два подготовленных экипажа.

"Такое количество людей на одну машину — это базовое правило безопасности и четкой организации. Поскольку пожароопасный сезон бывает крайне изнурительным, ротация позволяет пилотам отдыхать, не нарушать нормы рабочего времени и поддерживать борт в постоянной готовности. Для нас главное — вовремя вылететь по вызову, эффективно потушить огонь и безопасно вернуть людей и технику на базу", — подчеркнул директор компании.

Бороться с лесными пожарами с воздуха — это высшая лига авиации

H3Operations использует для противопожарных операций вертолеты Ми-8/17. По словам Владислава Клипаченко, их преимущество заключается в маневренности и способности работать в сложных условиях.

"Наш опыт работы с вертолетами Ми-8/17 подтверждает их исключительную надежность, закаленную годами в самых тяжелых условиях. В противопожарных миссиях способность поднять на внешней подвеске до четырех тонн воды — это лишь часть успеха. Не менее важны высокая маневренность, выносливость техники в условиях сложного рельефа и устойчивость к экстремальным температурам", — отметил он.

В то же время директор H3Operations подчеркнул, что в авиации не существует универсального понятия "лучший вертолет", поскольку выбор техники зависит от специфики задачи.

"Однако Ми-8/17 однозначно является одним из наиболее эффективных инструментов в своем классе для тушения лесных пожаров. В конечном счете главный фактор успеха — это люди. Ни одна техника не сработает сама по себе. Победа над стихией — это всегда результат сочетания технических возможностей борта и высочайшего профессионализма его экипажа", — подчеркнул Владислав Клипаченко.

Вертолет H3Operations работает на пожаре. Фото: H3Operations

Работа пилота во время пожара требует специальной подготовки. Речь идет о полетах на сверхмалых высотах, работе в горах, при высоких температурах, в плотном дыму и при непредсказуемом ветре. Кроме того, в одном воздушном пространстве одновременно могут работать несколько бортов, тогда как на земле действуют пожарные подразделения.

"Бороться с лесными пожарами с воздуха — это высшая лига авиации. Представьте хаос, где в одном пространстве координируются несколько бортов и наземные пожарные бригады, а огонь ежеминутно меняет тактику. В этом водовороте пилот должен филигранно сбросить воду в цель. Поэтому экипажи H3Operations ежедневно совершенствуют мастерство — от тренажеров до реальных полетов. Поскольку подготовка таких специалистов длится годами, а на рынке авиации наблюдается кадровый дефицит, мы точно знаем: вертолеты можно купить, а людей — нет. Наша команда — наш самый ценный актив", — подчеркнул директор H3Operations.

От первого международного рейса до работы в разных странах

Параллельно с международной работой менялась и сама H3Operations. Пять лет назад, когда авиакомпания получила сертификат эксплуатанта, в ее команде было 25 человек.

"H3Operations сейчас — это мощное сообщество высококлассных авиационных профессионалов: пилотов, инженеров, административного и технического персонала. Я искренне благодарен судьбе за возможность работать бок о бок с ними. Купить технику или построить инфраструктуру — вопрос финансов и времени. А на создание сильной, преданной делу команды уходят годы", — подчеркнул директор компании.

Развитие компании происходило на фоне полномасштабной войны. До вторжения россии ее базой был Запорожье, но военные действия заставили полностью переформатировать бизнес-модель, адаптироваться и учиться работать в абсолютно новых реалиях.

"За пять лет наша команда превратилась в международного авиационного оператора, который выполняет сложнейшие миссии по всему миру. Однако ключевым для меня остается то, что где бы ни летали наши вертолеты — в Африке или Европе — H3Operations всегда является и будет украинской компанией. Каждый наш успешный зарубежный контракт — это прямой результат профессионализма и самоотверженного труда украинской команды", — рассказал Владислав Клипаченко.

Сегодня H3Operations сочетает работу в Европе с международными операциями в других регионах. Помимо пожарных миссий, компания работает в сферах, связанных с медицинской эвакуацией, поисково-спасательными операциями, перевозкой пассажиров и грузов, а также выполнением полётов с использованием систем ночного видения. В частности, H3Operations поддерживает гуманитарные, миротворческие и специальные миссии ООН и других международных институтов в отдалённых регионах мира.

Пожарный сезон в Греции для украинских экипажей является лишь одним из примеров того, как авиационные операторы могут участвовать в международной системе реагирования на природные катастрофы. Для Европы, которая готовится наращивать собственные авиационные противопожарные возможности, наряду с техникой будет сохраняться потребность в людях, способных безопасно и эффективно ею управлять.