Дата-центр Cosmonova повреждён в результате вражеской атаки

Дата-центр телекоммуникационного оператора Cosmonova получил повреждения в результате вражеской атаки. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение компании в Facebook.

Детали

Отмечается, что помещение пострадало, "однако самое главное — никто из работников не пострадал".

Что касается инфраструктуры Cosmonova: благодаря географическому резервированию все клиентские данные сохранены. Сервисы продолжают функционировать на резервных площадках, однако подчеркиваем, что возможны временные перебои в работе — говорится в сообщении.

Указывается, что в настоящее время инженеры и технические специалисты Cosmonova тщательно оценивают масштаб повреждений.

Напомним

После удара по БЦ "Протасов" у части абонентов FAUST исчез интернет из-за проблем в дата-центре Cosmonova. Масштабы и сроки восстановления неизвестны.

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