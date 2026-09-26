Дата-центр Cosmonova повреждён в результате вражеской атаки
Киев • УНН
В результате атаки повреждено помещение дата-центра Cosmonova, сотрудники не пострадали. Данные сохранены, возможны перебои в работе сервисов.
Дата-центр телекоммуникационного оператора Cosmonova получил повреждения в результате вражеской атаки. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение компании в Facebook.
Детали
Отмечается, что помещение пострадало, "однако самое главное — никто из работников не пострадал".
Что касается инфраструктуры Cosmonova: благодаря географическому резервированию все клиентские данные сохранены. Сервисы продолжают функционировать на резервных площадках, однако подчеркиваем, что возможны временные перебои в работе
Указывается, что в настоящее время инженеры и технические специалисты Cosmonova тщательно оценивают масштаб повреждений.
Напомним
После удара по БЦ "Протасов" у части абонентов FAUST исчез интернет из-за проблем в дата-центре Cosmonova. Масштабы и сроки восстановления неизвестны.
В Украине будет усилена защита дата-центров и других объектов в сфере связи — Зеленский25.09.26, 19:52 • 13224 просмотра