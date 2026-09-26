Дата-центр Cosmonova повреждён в результате вражеской атаки

$44.970.1251.120.06
ukenru
20:52 • 10443 просмотра
Украина победила Венгрию на старте Лиги наций 2026/2027Photo
19:25 • 13888 просмотра
В ОП заявляют, что Трамп не предлагал Зеленскому ехать в москву
18:47 • 13683 просмотра
В Киеве число пострадавших из-за атак рф возросло до 59Video
18:32 • 17917 просмотра
Яйца, сахар и мясо дорожают: как изменились цены на продукты в сентябре
18:05 • 13675 просмотра
Трамп попросил Зеленского встретиться с путиным в москве для мирных переговоров — СМИ
25 сентября, 16:52 • 13218 просмотра
В Украине будет усилена защита дата-центров и других объектов в сфере связи — ЗеленскийPhoto
25 сентября, 16:20 • 11841 просмотра
россия ударила двумя авиабомбами по Сумам, среди раненых 15-летний пареньPhoto
25 сентября, 15:15 • 7206 просмотра
Юрий Конюшенко возглавил ГНС в статусе исполняющего обязанности — чего от него ожидают
Эксклюзив
25 сентября, 14:44 • 20050 просмотра
После затяжной паузы суд продолжил рассмотрение дела о врачебной халатности врачей Odrex
25 сентября, 14:29 • 32881 просмотра
В Киеве прощаются с Николаем Карпюком: бывший политзаключённый кремля погиб на Запорожском направленииPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+12°
1.6м/с
68%
752мм
Популярные новости
Тейлор Свифт выпустила Encore к своему хитовому альбому ShowgirlVideo25 сентября, 14:09 • 20570 просмотра
В Киеве в результате атак РФ число погибших возросло до семи, 46 пострадавших25 сентября, 15:12 • 18583 просмотра
Jay-Z больше не обвиняют в изнасиловании, истец заявила, что "никогда не встречалась" с рэпером25 сентября, 16:07 • 11539 просмотра
57 ранены, 7 погибли: в Киеве выросло число жертв удара РФ 25 сентября25 сентября, 16:53 • 15157 просмотра
Без Patriot, но с наступательным вооружением — администрация Трампа потратит все 400 млн на помощь Украине до 30 сентября19:14 • 7922 просмотра
публикации
Яйца, сахар и мясо дорожают: как изменились цены на продукты в сентябре18:32 • 17928 просмотра
В Киеве прощаются с Николаем Карпюком: бывший политзаключённый кремля погиб на Запорожском направленииPhoto25 сентября, 14:29 • 32889 просмотра
Топливный запас без риска - как правильно, где и в чем хранить бензин и дизель25 сентября, 13:50 • 28821 просмотра
Будет прогнозировать действия противника — что известно об ИИ-платформе SPECTR, которую тестируют украинские боевые подразделения25 сентября, 12:34 • 25869 просмотра
Минфин подтвердил, что прорабатывает вопрос налогообложения авиализинга
Эксклюзив
24 сентября, 12:41 • 70930 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Билл Гейтс
Си Цзиньпин
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венгрия
Будапешт
Киевская область
Реклама
УНН Lite
Jay-Z больше не обвиняют в изнасиловании, истец заявила, что "никогда не встречалась" с рэпером25 сентября, 16:07 • 11597 просмотра
Тейлор Свифт выпустила Encore к своему хитовому альбому ShowgirlVideo25 сентября, 14:09 • 20627 просмотра
Кейт Мосс повторила свой культовый образ с Glastonbury спустя 21 годPhoto25 сентября, 12:40 • 24440 просмотра
Главы SpaceX, Apple, Nvidia и гигантов ИИ присоединились к ужину Трампа и СиPhotoVideo25 сентября, 07:16 • 36876 просмотра
Усик кардинально сменил имидж перед годовщиной свадьбыVideo24 сентября, 20:00 • 34798 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Forbes
Financial Times
MIM-104 Patriot

Дата-центр Cosmonova повреждён в результате вражеской атаки

Киев • УНН

 • 942 просмотра

В результате атаки повреждено помещение дата-центра Cosmonova, сотрудники не пострадали. Данные сохранены, возможны перебои в работе сервисов.

Дата-центр Cosmonova повреждён в результате вражеской атаки

Дата-центр телекоммуникационного оператора Cosmonova получил повреждения в результате вражеской атаки. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение компании в Facebook.

Детали

Отмечается, что помещение пострадало, "однако самое главное — никто из работников не пострадал".

Что касается инфраструктуры Cosmonova: благодаря географическому резервированию все клиентские данные сохранены. Сервисы продолжают функционировать на резервных площадках, однако подчеркиваем, что возможны временные перебои в работе

— говорится в сообщении.

Указывается, что в настоящее время инженеры и технические специалисты Cosmonova тщательно оценивают масштаб повреждений.

Напомним

После удара по БЦ "Протасов" у части абонентов FAUST исчез интернет из-за проблем в дата-центре Cosmonova. Масштабы и сроки восстановления неизвестны.

В Украине будет усилена защита дата-центров и других объектов в сфере связи — Зеленский25.09.26, 19:52 • 13224 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Война в УкраинеКиевТехнологии
Взрывы
Война в Украине