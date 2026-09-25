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Тейлор Свифт выпустила Encore к своему хитовому альбому Showgirl

Киев • УНН

 • 1358 просмотра

Тейлор Свифт выпустила четыре новых трека в расширенной версии The Life of a Showgirl. Клип Patient Zero представят 27 сентября.

Тейлор Свифт выпустила Encore к своему хитовому альбому Showgirl

Суперзвезда поп-музыки Тейлор Свифт выпустила четыре новые песни, которые она добавила к своему хит-альбому 2025 года "The Life of a Showgirl", включая сингл "Patient Zero" о токсичных отношениях. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.

Детали

Расширенный альбом под названием "The Life of a Showgirl: The Encore" дебютировал в полночь по американскому времени в пятницу, 25 сентября.

Музыкальный клип на песню "Patient Zero" выйдет в воскресенье, 27 сентября, во время церемонии MTV Video Music Awards, где Свифт будет удостоена первого трофея артиста-режиссера. Актеры Колин Фаррелл и Дакота Джонсон исполняют роли в видео. "If you're sick of him, I've got you. I was patient zero", — поет Свифт в треке.

Тейлор Свифт анонсировала новую песню "Patient Zero"23.09.26, 03:06 • 31719 просмотров

Среди других новых песен была "Cleveland!", что является отсылкой к родному городу мужа Свифт, игрока команды "Канзас-Сити Чифс" Трэвиса Келси. "My baby likes what he likes", — поет она. "He already took me to Cleveland." Пара поженилась в июле после трехлетнего романа.

Дополнение

Альбом "Showgirl" побил несколько рекордов, когда был выпущен в октябре 2025 года. Он стал первым альбомом в истории, в котором каждая из 12 песен одновременно попала в топ-12 Billboard. Его первая неделя установила рекорд продаж для эпохи современной музыки с учетом продаж альбомов и стриминга.

Свифт сказала, что написала новые треки, когда поехала в Швецию, чтобы отпраздновать успех "Showgirl" с продюсерами Максом Мартином и Shellback.

Юлия Шрамко

КультураУНН Lite
Тейлор Свифт
СВИФТ
Reuters