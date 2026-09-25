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"Абсолютно зверский и больной удар" - Зеленский после атаки рф в Киеве предупредил о рисках со стороны россии до зимы

Киев • УНН

 • 10739 просмотра

Российский дрон попал в многоэтажку Киева: погиб 14-летний мальчик, девять человек пострадали. Зеленский предупредил, что до зимы россия будет только эскалировать, если на нее не будут давить.

"Абсолютно зверский и больной удар" - Зеленский после атаки рф в Киеве предупредил о рисках со стороны россии до зимы
Что происходит на месте атаки рф в Печерском районе Киева. Фото: Андрей Ходьков, фотограф УНН

Украина с утра 25 сентября продолжает находиться под постоянной угрозой российских атак. В Киеве увеличивается количество пострадавших после удара рф по многоэтажному дому, погиб ребенок. Президент Владимир Зеленский подчеркивает: до зимы россия будет только эскалировать, если не будет давления, о чем Украина откровенно проинформировала партнеров, пишет УНН.

Последствия в Киеве

"Утром россияне ударили дроном по жилому многоэтажному дому в Киеве. К сожалению, погиб 14-летний мальчик. Мои соболезнования родным и близким", — отреагировал в соцсетях Зеленский на российские удары.

На месте, по его словам, пожар потушили, спасатели продолжают ликвидировать последствия.

"Абсолютно зверский и больной удар, лишенный военной логики", — подчеркнул Президент.

Последствия атаки рф в Печерском районе Киева. Фото: Андрей Ходьков, фотограф УНН

Количество пострадавших в столице с утра приблизилось к 10.

"Сейчас 9 пострадавших в столице. Семеро из них — в Печерском районе. 8 раненых госпитализировали. В результате атаки врага погиб 14-летний мальчик", — сообщил в соцсетях мэр Киева Виталий Кличко 25 сентября.

Сколько областей атаковала россия с начала суток

С утра фактически постоянная угроза ударов в наших регионах. Всего с начала суток под атаками были восемь областей. Один человек погиб в Одессе из-за повторного удара по почтовому терминалу. В Запорожье ударили по медицинской клинике, когда там находились люди. Есть пострадавшие в Сумской и Николаевской областях

— сообщил Зеленский.

Реакция Зеленского

"В эти дни Украина откровенно проинформировала партнеров во время наших встреч: до зимы россия будет только эскалировать, если не будет давления. Чтобы дипломатия заработала, необходимо реализовывать санкции Америки и усиливать санкции Европы. У наших партнеров есть ключи к миру — через силу. россияне должны понять, что пересидеть не удастся и войну нужно заканчивать. Спасибо всем, кто помогает", — подчеркнул Президент.

Юлия Шрамко

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