Украина не останется без интернета несмотря на атаки России — «Флэш»

Украина не останется без интернета благодаря максимально распределённым каналам связи — даже несмотря на атаки России на информационную сетевую инфраструктуру. Об этом заявил советник Президента по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов, сообщает УНН.

Детали

В то же время, по его словам, "возможны локальные перебои, которые провайдеры, я надеюсь, быстро устранят".

Россияне атакуют нашу информационную сетевую инфраструктуру. Но Украина является страной с максимально распределёнными интернет-каналами, поэтому вся страна (области, города) не останется без интернета — написал Бескрестнов.

При этом он предупредил, что стоимость предоставления интернет-услуг действительно может вырасти — это необходимо, чтобы компенсировать расходы на ремонт повреждённой инфраструктуры.

"Не стоит поддаваться информационным атакам врага и паниковать. Нас уже пугали, что не будет еды, не будет топлива, а теперь пугают исчезновением Интернета", — добавил советник Президента.

Напомним

Накануне Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи, предупредила о временных перебоях в работе сетей и доступе к услугам связи из-за атак РФ.

В Киеве и области из-за атак рф возникли перебои с интернетом у 100 тысяч абонентов