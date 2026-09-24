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Северный поток — 2

Украина договорилась о новом пакете ракет для Patriot - Зеленский

Киев • УНН

 • 646 просмотра

Владимир Зеленский сообщил о договоренности относительно нового пакета ракет для систем Patriot. Страну-поставщика не назвали.

Украина договорилась о новом пакете ракет для Patriot - Зеленский

Украина договорилась о новом пакете ракет для систем Patriot. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время встречи с представителями украинской общины в США, передает УНН.

Детали

Однако глава государства не уточнил, какая страна предоставит новый пакет ракет.

Сегодня мы договорились, не буду говорить с кем, о пакете ракет для систем Patriot. Это важное решение

- говорится в заявлении Зеленского.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл сложности процесса поиска ракет для ПВО, в том числе Patriot, на фоне приближения зимы: перехватчики «собираются» по одной-две ракеты, причем благодаря договоренностям на самом высоком уровне. 

Евгений Устименко

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