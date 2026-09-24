Украина договорилась о новом пакете ракет для Patriot - Зеленский

Украина договорилась о новом пакете ракет для систем Patriot. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время встречи с представителями украинской общины в США, передает УНН.

Однако глава государства не уточнил, какая страна предоставит новый пакет ракет.

Сегодня мы договорились, не буду говорить с кем, о пакете ракет для систем Patriot. Это важное решение