Украина договорилась о новом пакете ракет для Patriot - Зеленский
Киев • УНН
Владимир Зеленский сообщил о договоренности относительно нового пакета ракет для систем Patriot. Страну-поставщика не назвали.
Украина договорилась о новом пакете ракет для систем Patriot. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время встречи с представителями украинской общины в США, передает УНН.
Детали
Однако глава государства не уточнил, какая страна предоставит новый пакет ракет.
Сегодня мы договорились, не буду говорить с кем, о пакете ракет для систем Patriot. Это важное решение
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл сложности процесса поиска ракет для ПВО, в том числе Patriot, на фоне приближения зимы: перехватчики «собираются» по одной-две ракеты, причем благодаря договоренностям на самом высоком уровне.