В Чехии возле автомагистрали обнаружили 16 домов возрастом 7000 лет
Киев • УНН
Археологи обнаружили комплекс жилищ культуры линейно-ленточной керамики. Среди находок — 1879 хозяйственных объектов и 65 захоронений.
В Чехии во время строительства новой скоростной автомагистрали археологи обнаружили целый комплекс древних сооружений, который дополнил представления о заселении этого региона первыми земледельцами. Об этом сообщает Arkeonews, передаёт УНН.
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По данным археологов, эти 16 старинных домов были построены 7000 лет назад. Также отмечается, что эти сооружения относятся к культуре линейно-ленточной керамики.
Некоторые из домов достигали 36 метров в длину, что может свидетельствовать об огромных затратах труда задолго до появления первых городов.
Также археологи нашли хозяйственные ямы для хранения урожая, печи для приготовления пищи и обогрева, а также другие объекты повседневного быта.
Всего специалисты задокументировали 1879 хозяйственных объектов, 65 захоронений и одно человеческое захоронение внутри хозяйственной ямы.
Напомним
Археологи обнаружили ещё 23 древних изображения кораблей, вырезанных на стенах храма в Китион-Катаре на Кипре.