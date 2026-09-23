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На Кіпрі лазерне сканування виявило десятки стародавніх зображень кораблів

Київ • УНН

 • 10 перегляди

У храмі Кітіон-Катарі виявили 23 нові різьблення кораблів. Їх створювали протягом до 300 років, зображуючи судна різних культур.

На Кіпрі лазерне сканування виявило десятки стародавніх зображень кораблів

Археологи виявили ще 23 стародавні зображення кораблів, вирізьблені на стінах храму в Кітіон-Катарі на Кіпрі. Знахідку вдалося зробити завдяки лазерному скануванню високої роздільної здатності, повідомляє Phys.org, пише УНН.

Деталі

Ще у 1982 році на південній стіні храму дослідники зафіксували 19 зображень кораблів. Стіна виходила в бік затоки, де, ймовірно, розташовувалася гавань стародавнього міста.

Ми не очікували їх знайти – нашим наміром, розпочинаючи проєкт, було лазерне сканування блоків, щоб доповнити наше масштабніше дослідження тесаної кладки та практик мурування пізньої бронзової доби на острові

– розповіла дослідниця Університету Британської Колумбії Керолайн Барнс.

Зображення створювали протягом століть

Одне з різьблень знайшли на кам'яному блоці, доданому під час ремонту приблизно через 150 років після спорудження стіни. Науковці припускають, що загалом зображення кораблів могли з'являтися тут протягом періоду до 300 років.

Серед них дослідники ідентифікували левантійські торговельні судна, мінойські вітрильники, галери з узбережжя Кармель та місцеве кіпрське судно. Різноманітність конструкцій також свідчить, що малюнки належать до різних періодів.

Ми можемо уявити, що кораблі та мореплавство були звичайною частиною повсякденного життя в громаді

– зазначив дослідник Університету Цинциннаті Грем Браун.

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Степан Гафтко

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