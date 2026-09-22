"Кричуще порушення Статуту": Гутерреш в останній промові в ГА ООН розкритикував вторгнення росії до України

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш, говорячи про війну в Україні, розкритикував "повномасштабне вторгнення" росії до її сусіда, заявивши, що це піддало Україну "жорстокій війні, що є кричущим порушенням Статуту [ООН]". Про це УНН з посиланням на Al Jazeera.

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Він зауважив, що "мирних жителів продовжують вбивати далеко від лінії фронту".

Гутерреш, виголосивши це в останній промові на Генеральній Асамблеї ООН, попередив, що "лінії розлому у світі розширюються".

Гутерреш сказав: "Лінії розлому в нашому світі розширюються", посилаючись на війну, зміну клімату та штучний інтелект. Він наголосив: "Це не окремі кризи… Це розділи однієї й тієї ж історії. Історії влади".

Глобальна влада переходить до нових державних центрів, приватних корпорацій та машин, включаючи "автономну зброю", додав він також.

"Сила не може бути остаточним арбітром у чиїхсь життях та майбутніх справах", - вказав серед іншого Генсек ООН.

Він також звинуватив великі нафтові компанії у тому, що вони ставляться до атмосфери як до "відкритої каналізації".

Підсумовуючи, Гутерреш вказав: "Немає миру без розвитку; немає розвитку без миру; і немає миру та розвитку без прав людини".

Доповнення

Окремо в інтерв'ю AP перед виступом у ГА ООН Гутерреш вказав, що світ глибоко розділений, а найпотужніший орган ООН паралізований, коли справа доходить до припинення конфліктів. Але шлях уперед є.

Залишаючи посаду Генсека ООН наприкінці року після майже десяти років, Гутерреш, відомий своїми песимістичними промовами про стан планети, заявив у четвер, що він бачить надію та можливості в найближчі роки. Але це, за його словами, лише якщо уряди світу нарешті зможуть співпрацювати у скороченні конфліктів, подоланні нерівності та боротьбі з наступаючим гігантом штучного інтелекту.

"Я вірю в низку фундаментальних речей, які необхідно зробити, і які мають відбутися, щоб світ став кращим, і я рішуче налаштований боротися за те, щоб ці речі сталися", – сказав Гутерріш Associated Press в інтерв'ю за чотири дні до того, як світові лідери зібралися на свою щорічну зустріч у Генеральній Асамблеї ООН.