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Смерть сина Сінді Кроуфорд розслідують як підозру на передозування

Київ • УНН

 • 1776 перегляди

27-річний Преслі Гербер помер у реабілітаційному центрі. Поліція Санта-Моніки розслідує смерть як підозру на передозування.

Смерть сина Сінді Кроуфорд розслідують як підозру на передозування

Смерть 27-річного Преслі Гербера, сина супермоделі Сінді Кроуфорд та підприємця Ренді Гербера, що сталося в неділю, 20 вересня, розслідується як підозра на передозування, за даними поліції. Про це УНН пише з посиланням на The Guardian.

Деталі

Гербер помер у реабілітаційному центрі, згідно з даними судово-медичного експерта округу Лос-Анджелес у США. Було проведено розтин, але перш ніж слідчі змогли встановити причину смерті Гербера, знадобилося більше аналізів, чого судово-медичний експерт не зробив одразу.

У пресрелізі, опублікованому пізніше поліцейським департаментом Санта-Моніки, ішлося про те, що агентство розслідує його смерть як підозру на передозування.

Хто такий Преслі Гербер

Преслі, який був старшою дитиною своїх батьків і братом моделі Кайї Гербер, часто говорив про своє психічне здоров'я та тривалу боротьбу із залежністю. У подкасті Studio 22 у 2023 році він сказав, що сподівається, що розповідь про його боротьбу допоможе іншим впоратися з труднощами психічного здоров'я.

"Це справді те, чим я хочу займатися: допомагати людям, незалежно від того, чи ви перебуваєте в депресії, чи боретеся з чимось, що негативно впливає на ваш організм, - казав Преслі. - Я маю на увазі, що це може бути що завгодно, і немає жодного осуду".

Його смерть першою підтвердила Еллі Дженкінс, представниця Кроуфорд та Ренді Гербера. "Родина просить про конфіденційність у цей дуже важкий і болісний час", - зазначила Дженкінс в електронному листі.

Преслі, який народився в Каліфорнії в 1999 році, підписав контракт з IMG Models у віці 15 років, дебютувавши на подіумі в 2016 році на показі Moschino's Resort у Лос-Анджелесі. Він працював з такими брендами, як Celine, Calvin Klein, Dolce & Gabbana та Pepsi.

Син Сінді Кроуфорд помер у 27 років21.09.26, 08:34 • 22116 переглядiв

Юлія Шрамко

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