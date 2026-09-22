"Фактично унеможливлює відновлення" - росія балістикою атакувала об'єкт Нафтогазу

росія вкотре масовано атакувала балістикою об'єкт нафтогазового комплексу у Полтавській області. Новий удар рф спричинив критичні руйнування, що фактично унеможливлює відновлення. Про це повідомили у Групі Нафтогаз 22 вересня, пише УНН.

Уночі росіяни атакували балістичними ракетами об’єкт нафтогазового комплексу на Полтавщині - вказали в Нафтогазі.

Як повідомили у компанії, "щонайменше п’ять ракет вдарили по технологічних об’єктах, які й так тривалий час зупинені та не працюють". Цей об’єкт з 2022 року, як зазначається, уже десятки разів зазнавав російських атак, як дронами, так і ракетами, "а його обладнання давно й надовго виведене з ладу".

"Нинішній удар спричинив критичні руйнування, що фактично унеможливлює відновлення та функціонування об'єкта", - наголосили в Нафтогазі.

росія вдарила по залізниці та електропідстанціях - що відомо про наслідки