"Фактично унеможливлює відновлення" - росія балістикою атакувала об'єкт Нафтогазу
Київ • УНН
hосія атакувала балістикою об’єкт нафтогазового комплексу на Полтавщині. Удар спричинив критичні руйнування, що фактично унеможливлює відновлення.
росія вкотре масовано атакувала балістикою об'єкт нафтогазового комплексу у Полтавській області. Новий удар рф спричинив критичні руйнування, що фактично унеможливлює відновлення. Про це повідомили у Групі Нафтогаз 22 вересня, пише УНН.
Уночі росіяни атакували балістичними ракетами об’єкт нафтогазового комплексу на Полтавщині
Як повідомили у компанії, "щонайменше п’ять ракет вдарили по технологічних об’єктах, які й так тривалий час зупинені та не працюють". Цей об’єкт з 2022 року, як зазначається, уже десятки разів зазнавав російських атак, як дронами, так і ракетами, "а його обладнання давно й надовго виведене з ладу".
"Нинішній удар спричинив критичні руйнування, що фактично унеможливлює відновлення та функціонування об'єкта", - наголосили в Нафтогазі.
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