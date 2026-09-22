росія вдарила по залізниці та електропідстанціях - що відомо про наслідки
Київ • УНН
Унаслідок нічної атаки по Києву та 13 областях загинули четверо людей, 11 постраждали. Пошкоджено бізнес, склади, залізницю й енергетику.
росія у ніч на 22 вересня атакувала Київ та 13 областей в Україні, під ударом були бізнес, склади, залізниця, енергетика, відомо про 4 загиблих, 11 постраждалих. Про це повідомив Прем'єр-міністр Сергій Корецький 22 вересня у соцмережах, пише УНН.
Чергова масована атака дронами і ракетами по українських містах. росіяни цілеспрямовано бʼють по бізнесу, фермерським господарствам, складам, залізниці, енергетиці і житлових будинках. Упродовж ночі та ранку під ударами були 13 областей, також Київ
рф атакувала Україну "Оніксами" і балістикою, знешкоджено "Калібр" та 185 з 220 дронів22.09.26, 08:39 • 2598 переглядiв
Які області були під ударом
Як повідомив Корецький:
- у Дніпрі внаслідок ракетного удару загинули четверо людей, ще шестеро постраждали. Триває рятувальна операція. Є серйозні руйнування також в Кривому Розі і Павлограді;
- на Полтавщині, Вінниччині та Житомирщині ворог атакував енергетичну та залізничну інфраструктуру. Під ударом цієї ночі було одразу декілька електропідстанцій в різних регіонах;
- у Києві в результаті атаки пошкоджені житлові будинки, постраждали пʼятеро людей.
На Київщині внаслідок атак рф за добу пошкоджено 34 об’єкти, найбільше - у Бучанському районі22.09.26, 09:15 • 2008 переглядiв