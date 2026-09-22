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росія вдарила по залізниці та електропідстанціях - що відомо про наслідки

Київ • УНН

 • 724 перегляди

Унаслідок нічної атаки по Києву та 13 областях загинули четверо людей, 11 постраждали. Пошкоджено бізнес, склади, залізницю й енергетику.

росія вдарила по залізниці та електропідстанціях - що відомо про наслідки

росія у ніч на 22 вересня атакувала Київ та 13 областей в Україні, під ударом були бізнес, склади, залізниця, енергетика, відомо про 4 загиблих, 11 постраждалих. Про це повідомив Прем'єр-міністр Сергій Корецький 22 вересня у соцмережах, пише УНН.

Чергова масована атака дронами і ракетами по українських містах. росіяни цілеспрямовано бʼють по бізнесу, фермерським господарствам, складам, залізниці, енергетиці і житлових будинках. Упродовж ночі та ранку під ударами були 13 областей, також Київ

- написав Корецький.

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Які області були під ударом

Як повідомив Корецький:

  • у Дніпрі внаслідок ракетного удару загинули четверо людей, ще шестеро постраждали. Триває рятувальна операція. Є серйозні руйнування також в Кривому Розі і Павлограді;
    • на Полтавщині, Вінниччині та Житомирщині ворог атакував енергетичну та залізничну інфраструктуру. Під ударом цієї ночі було одразу декілька електропідстанцій в різних регіонах;
      • у Києві в результаті атаки пошкоджені житлові будинки, постраждали пʼятеро людей.

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        Юлія Шрамко

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