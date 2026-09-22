рф атакувала Україну "Оніксами" і балістикою, знешкоджено "Калібр" та 185 з 220 дронів

росія у ніч на 22 вересня випустила по Україні ракети, у тому числі "Онікс", балістику і 4 "Калібри", і 220 дронів, у тому числі 8 "Бандеролей", збито або придушено одну крилату ракету, 185 дронів, у тому числі усі "Бандеролі". Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Повітряних сил ЗСУ.

Чим і звідки атакував ворог

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 22 вересня (з 18:00 21 вересня) противник атакував:

протикорабельними ракетами Онікс із Ростовської обл. рф;

балістичними ракетами Іскандер- М/С-400/KN-23 із Курської, Ростовської та Воронезької обл. рф;

4 крилатими ракетами морського базування "Калібр" із акваторії Каспійського моря;

8 "Бандероль"/"Дань-Т" з повітряного простору Білгородської обл. рф;

212 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними) та дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків: Орел, Міллерово, Шаталово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф, ТОТ Донецьк, Гвардійське, Чауда – ТОТ АР Крим.

Які області були під ударом

"Основні напрямки удару - Дніпропетровщина, Кіровоградщина та Полтавщина", - повідомили у ПС ЗСУ.

Як відпрацювала ППО

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 186 цілей:

1 крилату ракету "Калібр";

8 "Бандероль"/"Дань-Т";

177 БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів.

Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА противника на 22 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА.

Генштаб повідомив про втрати росії за добу на фронті в Україні