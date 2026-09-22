рф атаковала Украину "Ониксами" и баллистикой, обезврежены "Калибр" и 185 из 220 дронов
Киев • УНН
россия запустила по Украине ракеты и 220 дронов, основной удар пришёлся на три области. ПВО сбила или подавила 186 целей.
россия в ночь на 22 сентября выпустила по Украине ракеты, в том числе "Оникс", баллистику и 4 "Калибра", а также 220 дронов, в том числе 8 "Бандеролей"; сбиты или подавлены одна крылатая ракета и 185 дронов, в том числе все "Бандероли". Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Воздушных сил ВСУ.
Чем и откуда атаковал враг
По данным ВС ВСУ, в ночь на 22 сентября (с 18:00 21 сентября) противник атаковал:
- противокорабельными ракетами «Оникс» из Ростовской обл. рф;
- баллистическими ракетами «Искандер-М»/С-400/KN-23 из Курской, Ростовской и Воронежской обл. рф;
- 4 крылатыми ракетами морского базирования «Калибр» из акватории Каспийского моря;
- 8 «Бандеролями»/«Дань-Т» из воздушного пространства Белгородской обл. рф;
- 212 ударными БПЛА типа Shahed (в т. ч. реактивными) и дронами-имитаторами типа «Пародия» с направлений: Орёл, Миллерово, Шаталово, Курск, Приморско-Ахтарск — рф, ВОТ Донецк, Гвардейское, Чауда — ВОТ АР Крым.
Какие области были под ударом
"Основные направления удара — Днепропетровская, Кировоградская и Полтавская области", — сообщили в ВС ВСУ.
Как отработала ПВО
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбиты/подавлены 186 целей:
- 1 крылатая ракета «Калибр»;
- 8 «Бандеролей»/«Дань-Т»;
- 177 БПЛА типа Shahed, «Гербера» и дронов других типов.
Зафиксированы попадания ракет и ударных БПЛА противника в 22 локациях, а также падение сбитых (обломков) в 4 локациях.
Атака продолжается, в воздушном пространстве вражеские БПЛА.
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