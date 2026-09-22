рф атаковала Украину "Ониксами" и баллистикой, обезврежены "Калибр" и 185 из 220 дронов

россия в ночь на 22 сентября выпустила по Украине ракеты, в том числе "Оникс", баллистику и 4 "Калибра", а также 220 дронов, в том числе 8 "Бандеролей"; сбиты или подавлены одна крылатая ракета и 185 дронов, в том числе все "Бандероли". Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Воздушных сил ВСУ.

Чем и откуда атаковал враг

По данным ВС ВСУ, в ночь на 22 сентября (с 18:00 21 сентября) противник атаковал:

противокорабельными ракетами «Оникс» из Ростовской обл. рф;

баллистическими ракетами «Искандер-М»/С-400/KN-23 из Курской, Ростовской и Воронежской обл. рф;

4 крылатыми ракетами морского базирования «Калибр» из акватории Каспийского моря;

8 «Бандеролями»/«Дань-Т» из воздушного пространства Белгородской обл. рф;

212 ударными БПЛА типа Shahed (в т. ч. реактивными) и дронами-имитаторами типа «Пародия» с направлений: Орёл, Миллерово, Шаталово, Курск, Приморско-Ахтарск — рф, ВОТ Донецк, Гвардейское, Чауда — ВОТ АР Крым.

Какие области были под ударом

"Основные направления удара — Днепропетровская, Кировоградская и Полтавская области", — сообщили в ВС ВСУ.

Как отработала ПВО

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбиты/подавлены 186 целей:

1 крылатая ракета «Калибр»;

8 «Бандеролей»/«Дань-Т»;

177 БПЛА типа Shahed, «Гербера» и дронов других типов.

Зафиксированы попадания ракет и ударных БПЛА противника в 22 локациях, а также падение сбитых (обломков) в 4 локациях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве вражеские БПЛА.

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