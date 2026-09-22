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Генштаб сообщил о потерях России за сутки на фронте в Украине

Киев • УНН

 • 1622 просмотра

ВСУ за сутки уничтожили 1230 российских военнослужащих, 3 танка, 42 артиллерийские системы и 1441 БПЛА. Общие потери армии РФ достигли 1 520 880 человек.

Генштаб сообщил о потерях России за сутки на фронте в Украине

За минувшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали и ранили еще 1230 российских военнослужащих, а также уничтожили 3 танка, 9 боевых бронированных машин и 42 артиллерийские системы. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.

Детали

Общие потери российской армии с начала полномасштабного вторжения достигли около 1 520 880 военнослужащих.

Также за сутки россияне потеряли 2 РСЗО, 1 средство ПВО и 8 наземных робототехнических комплексов.

ВСУ уничтожили более 1400 российских БПЛА

По данным Генштаба, Силы обороны за сутки уничтожили 1441 БПЛА оперативно-тактического уровня, 312 единиц автомобильной техники и автоцистерн и 4 единицы специальной техники.

Всего с 24 февраля 2022 года Россия потеряла 12 364 танка, 25 374 боевые бронированные машины, 50 184 артиллерийские системы, 2151 РСЗО, 1663 средства ПВО и 529 134 БПЛА оперативно-тактического уровня.

Также в перечне потерь — 442 самолета, 356 вертолетов, 5111 крылатых ракет, 35 кораблей и катеров и 2 подводные лодки. В Генштабе отметили, что данные уточняются.

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Степан Гафтко

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