Генштаб повідомив про втрати росії за добу на фронті в Україні

За минулу добу Сили оборони України ліквідували та поранили ще 1230 російських військових, а також знищили 3 танки, 9 бойових броньованих машин та 42 артилерійські системи. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.

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Загальні втрати російської армії від початку повномасштабного вторгнення сягнули близько 1 520 880 військових.

Також за добу росіяни втратили 2 РСЗВ, 1 засіб ППО та 8 наземних робототехнічних комплексів.

ЗСУ знищили понад 1400 російських БпЛА

За даними Генштабу, Сили оборони за добу знищили 1441 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 312 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і 4 одиниці спеціальної техніки.

Загалом від 24 лютого 2022 року росія втратила 12 364 танки, 25 374 бойові броньовані машини, 50 184 артилерійські системи, 2151 РСЗВ, 1663 засоби ППО та 529 134 БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Також у переліку втрат – 442 літаки, 356 гелікоптерів, 5111 крилатих ракет, 35 кораблів і катерів та 2 підводні човни. У Генштабі зазначили, що дані уточнюються.

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