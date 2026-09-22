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Після місяців суперечок злиття Paramount і Warner Bros. на $110 млрд нарешті зрушило з місця

Київ • УНН

 • 966 перегляди

Paramount домовилася зі штатами, які оскаржували злиття з Warner Bros. Discovery. Сторони погодили незалежні редакційні колегії для CBS і CNN.

Після місяців суперечок злиття Paramount і Warner Bros. на $110 млрд нарешті зрушило з місця

Paramount Skydance досягла домовленості з Каліфорнією та іншими штатами, які намагалися заблокувати її злиття з Warner Bros. Discovery вартістю $110 млрд. Це усуває одну з головних перешкод для завершення багатомісячної угоди, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

У липні 12 штатів на чолі з Каліфорнією подали позов із вимогою заблокувати злиття. Вони стверджували, що об'єднання двох медіагігантів може послабити конкуренцію та призвести до зростання цін для споживачів.

Тепер Paramount вдалося досягти врегулювання зі штатами. За даними Bloomberg, однією з домовленостей стало створення незалежних редакційних колегій для CBS та CNN.

Угода об'єднає одні з найбільших медіабрендів США

У разі завершення злиття під контролем однієї компанії опиняться новинні мережі CBS та CNN, кіностудії Paramount Pictures і Warner Bros. Pictures, а також стримінгові сервіси Paramount+ та HBO Max.

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За даними The Wall Street Journal, серед поступок також обговорювали інвестиції Paramount у кіновиробництво в Каліфорнії на $1,5 млрд, збереження студійних комплексів та зобов'язання випускати 30 фільмів на рік. Також розглядали можливий продаж частини кабельних каналів.

Міністерство юстиції США схвалило угоду ще у червні, а Європейський Союз у липні надав умовне схвалення. Врегулювання суперечки зі штатами прибирає ще одну суттєву юридичну перешкоду на шляху до завершення одного з найбільших злиттів в історії медіаіндустрії.

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Степан Гафтко

ЕкономікаКультураСвітМультимедіаУНН Lite
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Міністерство юстиції США
Bloomberg
Каліфорнія
Європейський Союз
Сполучені Штати Америки