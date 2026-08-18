Paramount вимагає від 12 штатів заставу на $1,9 млрд через позов проти злиття з Warner Bros.

Paramount Skydance Corp. вимагає від 12 штатів, які подали антимонопольний позов проти її майбутнього злиття з Warner Bros. Discovery, внести заставу на суму $1,88 млрд. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

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У компанії заявили, що федеральне законодавство передбачає внесення застави, яка має покривати потенційні збитки від призупинення угоди на час судового розгляду. Paramount розрахувала суму, врахувавши максимальні комісії, які доведеться сплатити за угодою, якщо її не завершать до 1 жовтня, а також витрати на судовий процес.

Тут кожен місяць затримки несе суттєві та кількісно вимірні фінансові наслідки – заявили в компанії.

Суддя Араселі Мартінес-Ольгін у липні вже відмовилася вимагати внесення застави, зазначивши, що штати довели, що подали позов для захисту важливих суспільних інтересів.

Злиття на $110 млрд оскаржують штати

Судовий розгляд справи призначено на березень. Якщо злиття завершиться після 30 вересня, Paramount доведеться виплачувати акціонерам Warner Bros. близько $650 млн щокварталу до завершення угоди.

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Paramount вже отримала схвалення регуляторів у 68 юрисдикціях по всьому світу на придбання Warner Bros. за $110 млрд. Міністерство юстиції США також погодило угоду.

Водночас група штатів на чолі з генеральним прокурором Каліфорнії Робом Бонтою стверджує, що злиття може зашкодити конкуренції у сфері кіно та телебачення і призвести до скорочення робочих місць в індустрії розваг.

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