Paramount вимагає від 12 штатів заставу на $1,9 млрд через позов проти злиття з Warner Bros.

$44.710.0151.710.15
ukenru
17 серпня, 17:22 • 19201 перегляди
У Раду надійшла Програма дій уряду, нардепи розглянуть її найближчим часом
17 серпня, 16:29 • 22739 перегляди
Найближчим часом відбудеться РНБО по ситуації на дорогах, готується посилення відповідальності для водіїв - Зеленський
Ексклюзив
17 серпня, 16:23 • 18318 перегляди
росія з початку війни знищила 14 стадіонів в УкраїніPhotoVideo
17 серпня, 15:24 • 28844 перегляди
Запис до першого класу: які документи потрібні та що робити, якщо місць немає
Ексклюзив
17 серпня, 13:18 • 24561 перегляди
ДТП у Києві влаштували “смотрящій” за Лук'янівським СІЗО Островський та директор департаменту розвитку футболу УАФ ГороднюкVideo
17 серпня, 12:51 • 18391 перегляди
Катастрофа Су-24М на Хмельниччині: фахівці розшифрували бортовий реєстратор, причиною пошкодження літака міг стати птах
17 серпня, 12:21 • 32601 перегляди
Тиск на суд: де проходить межа між правом на захист і втручанням у правосуддя
Ексклюзив
17 серпня, 11:06 • 35236 перегляди
У Мінфіні пояснили, як має оподатковуватися авіаційний лізинг, через який БЕБ відкрило кримінальні справи
17 серпня, 09:35 • 19210 перегляди
Два цехи знищено, чотири пошкоджено - Генштаб підтвердив результати ураження на комбінаті російського ВПКPhoto
Ексклюзив
17 серпня, 09:18 • 17014 перегляди
Як підготувати дитину до школи: психологиня назвала навички, важливіші за читання і рахунок
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+21°
1.2м/с
69%
744мм
Популярнi новини
На Запоріжжі ворог атакував автомобіль, що віз хліб у прифронтове село17 серпня, 14:20 • 3676 перегляди
Кількість жертв землетрусу в Індонезії зросла до 6817 серпня, 14:47 • 9652 перегляди
Стали відомі подробиці та попередня причина смерті Гайден Панеттьєрі17 серпня, 15:09 • 16616 перегляди
На Рівненщині 15-річна дівчина впала з моста, намагаючись зробити фото на перилах17 серпня, 15:31 • 4772 перегляди
Російський дрон “Бандероль” залетів до МолдовиVideo17 серпня, 15:50 • 4058 перегляди
Публікації
Запис до першого класу: які документи потрібні та що робити, якщо місць немає17 серпня, 15:24 • 28844 перегляди
Тиск на суд: де проходить межа між правом на захист і втручанням у правосуддя17 серпня, 12:21 • 32601 перегляди
У Мінфіні пояснили, як має оподатковуватися авіаційний лізинг, через який БЕБ відкрило кримінальні справи
Ексклюзив
17 серпня, 11:06 • 35236 перегляди
Україна вивела з ладу 7 із 10 найбільших логістичних центрів Wildberries: чи є в росії можливість врятувати маркетплейс?16 серпня, 14:39 • 81521 перегляди
Хто опиниться в епіцентр подій, а кого захоплять почуття? Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 серпня
Ексклюзив
16 серпня, 12:57 • 78554 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джон Корнин
Джо Байден
Мая Санду
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іспанія
Іран
Одеса
Реклама
УНН Lite
Хайден Панеттьєрі перед смертю опублікувала в Instagram зворушливе фото з другомPhoto23:04 • 1312 перегляди
Vogue показав кадри з весілля Роналду та РодрігесPhotoVideo17 серпня, 08:09 • 34062 перегляди
Роналду та Джорджина Родрігес пояснили, чому зіграли весілля у вітальні свого будинку17 серпня, 01:05 • 42977 перегляди
Кортні Лав розповіла, що лікарі прогнозували їй смерть у 2019 році16 серпня, 23:00 • 41751 перегляди
Marvel представила трейлер нових "Месників"Video15 серпня, 06:00 • 70848 перегляди
Актуальне
Fox News
Техніка
The Washington Post
The Guardian
«Калібр» (сімейство ракет)

Paramount вимагає від 12 штатів заставу на $1,9 млрд через позов проти злиття з Warner Bros.

Київ • УНН

 • 208 перегляди

Paramount Skydance Corp. вимагає від 12 штатів заставу у розмірі $1,88 млрд через антимонопольний позов проти злиття з Warner Bros. Discovery. Судовий розгляд справи призначено на березень.

Paramount вимагає від 12 штатів заставу на $1,9 млрд через позов проти злиття з Warner Bros.

Paramount Skydance Corp. вимагає від 12 штатів, які подали антимонопольний позов проти її майбутнього злиття з Warner Bros. Discovery, внести заставу на суму $1,88 млрд. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

У компанії заявили, що федеральне законодавство передбачає внесення застави, яка має покривати потенційні збитки від призупинення угоди на час судового розгляду. Paramount розрахувала суму, врахувавши максимальні комісії, які доведеться сплатити за угодою, якщо її не завершать до 1 жовтня, а також витрати на судовий процес.

Тут кожен місяць затримки несе суттєві та кількісно вимірні фінансові наслідки

– заявили в компанії.

Суддя Араселі Мартінес-Ольгін у липні вже відмовилася вимагати внесення застави, зазначивши, що штати довели, що подали позов для захисту важливих суспільних інтересів.

Злиття на $110 млрд оскаржують штати

Судовий розгляд справи призначено на березень. Якщо злиття завершиться після 30 вересня, Paramount доведеться виплачувати акціонерам Warner Bros. близько $650 млн щокварталу до завершення угоди.

Суд у США продовжив паузу в угоді Paramount і Warner Bros. на $110 млрд24.07.26, 05:37 • 4567 переглядiв

Paramount вже отримала схвалення регуляторів у 68 юрисдикціях по всьому світу на придбання Warner Bros. за $110 млрд. Міністерство юстиції США також погодило угоду.

Водночас група штатів на чолі з генеральним прокурором Каліфорнії Робом Бонтою стверджує, що злиття може зашкодити конкуренції у сфері кіно та телебачення і призвести до скорочення робочих місць в індустрії розваг.

Дванадцять штатів США подали до суду, щоб заблокувати злиття Paramount і Warner Bros. за $110 млрд14.07.26, 03:37 • 4624 перегляди

Степан Гафтко

Світ
Міністерство юстиції США
Bloomberg
Каліфорнія