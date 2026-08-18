Paramount требует от 12 штатов залог в размере $1,9 млрд в связи с иском против слияния с Warner Bros

Paramount Skydance Corp. требует от 12 штатов, подавших антимонопольный иск против её предстоящего слияния с Warner Bros. Discovery, внести залог в размере 1,88 млрд долларов. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

В компании заявили, что федеральное законодательство предусматривает внесение залога, который должен покрывать потенциальные убытки от приостановки сделки на время судебного разбирательства. Paramount рассчитала сумму с учётом максимальных комиссий, которые придётся выплатить по сделке, если её не завершат до 1 октября, а также расходов на судебный процесс.

Здесь каждый месяц задержки влечёт за собой существенные и поддающиеся количественной оценке финансовые последствия — заявили в компании.

Судья Арасели Мартинес-Ольгин в июле уже отказалась требовать внесения залога, отметив, что штаты доказали: они подали иск для защиты важных общественных интересов.

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Судебное разбирательство по делу назначено на март. Если слияние завершится после 30 сентября, Paramount придётся выплачивать акционерам Warner Bros. около 650 млн долларов ежеквартально до завершения сделки.

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Paramount уже получила одобрение регуляторов в 68 юрисдикциях по всему миру на приобретение Warner Bros. за 110 млрд долларов. Министерство юстиции США также одобрило сделку.

В то же время группа штатов во главе с генеральным прокурором Калифорнии Робом Бонтой утверждает, что слияние может навредить конкуренции в сфере кино и телевидения и привести к сокращению рабочих мест в индустрии развлечений.

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