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Paramount требует от 12 штатов залог в размере $1,9 млрд в связи с иском против слияния с Warner Bros

Киев • УНН

 • 314 просмотра

Paramount Skydance Corp. требует от 12 штатов залог в размере $1,88 млрд в связи с антимонопольным иском против слияния с Warner Bros. Discovery. Судебное разбирательство по делу назначено на март.

Paramount требует от 12 штатов залог в размере $1,9 млрд в связи с иском против слияния с Warner Bros

Paramount Skydance Corp. требует от 12 штатов, подавших антимонопольный иск против её предстоящего слияния с Warner Bros. Discovery, внести залог в размере 1,88 млрд долларов. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

В компании заявили, что федеральное законодательство предусматривает внесение залога, который должен покрывать потенциальные убытки от приостановки сделки на время судебного разбирательства. Paramount рассчитала сумму с учётом максимальных комиссий, которые придётся выплатить по сделке, если её не завершат до 1 октября, а также расходов на судебный процесс.

Здесь каждый месяц задержки влечёт за собой существенные и поддающиеся количественной оценке финансовые последствия

— заявили в компании.

Судья Арасели Мартинес-Ольгин в июле уже отказалась требовать внесения залога, отметив, что штаты доказали: они подали иск для защиты важных общественных интересов.

Слияние на 110 млрд долларов оспаривают штаты

Судебное разбирательство по делу назначено на март. Если слияние завершится после 30 сентября, Paramount придётся выплачивать акционерам Warner Bros. около 650 млн долларов ежеквартально до завершения сделки.

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Paramount уже получила одобрение регуляторов в 68 юрисдикциях по всему миру на приобретение Warner Bros. за 110 млрд долларов. Министерство юстиции США также одобрило сделку.

В то же время группа штатов во главе с генеральным прокурором Калифорнии Робом Бонтой утверждает, что слияние может навредить конкуренции в сфере кино и телевидения и привести к сокращению рабочих мест в индустрии развлечений.

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Степан Гафтко

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