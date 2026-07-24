Суд в США продлил паузу в сделке Paramount и Warner Bros. на $110 млрд
Киев • УНН
Федеральный суд Калифорнии продлил до 17 августа паузу в сделке о поглощении Warner Bros. Discovery компанией Paramount Skydance Corp. стоимостью $110 млрд. Судья планирует слушания по блокировке сделки до завершения рассмотрения.
Федеральный суд в Калифорнии продлил до 17 августа паузу в заключении сделки о поглощении Warner Bros. Discovery компанией Paramount Skydance Corp. стоимостью $110 млрд. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Соответствующее решение приняла окружной судья США Арасели Мартинес-Ольгин. В то же время 3 августа она планирует провести слушания по требованиям генеральных прокуроров ряда штатов и Гильдии писателей Америки, которые добиваются дальнейшей блокировки сделки до завершения судебного разбирательства.
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Paramount настаивает, что слияние выдержит юридическое оспаривание, и просит провести отдельное трехдневное слушание с доказательствами и свидетельствами. Компания утверждает, что объединение усилит конкуренцию в Голливуде и поможет эффективнее конкурировать с Netflix и Amazon.
Затягивание процесса может дорого обойтись Paramount
В то же время представители штатов требуют как можно скорее приостановить сделку до завершения рассмотрения дела, которое запланировано на апрель следующего года. Судья также поручила сторонам попытаться достичь компромисса до 24 июля.
Как отмечает Bloomberg, затягивание процесса может дорого обойтись Paramount. Согласно условиям сделки, с 1 октября компания должна выплачивать акционерам Warner Bros. около $7 млн ежедневно до завершения слияния. Если же сделку окончательно заблокируют из-за антимонопольных претензий, любая из сторон сможет отказаться от нее с июня 2027 года, а Paramount придется выплатить Warner Bros. еще $7 млрд.
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