Суд в США временно заблокировал слияние Paramount Skydance и Warner Bros. Discovery на $110 млрд
Киев • УНН
Федеральный суд приостановил приобретение Warner Bros. Discovery компанией Paramount Skydance до 3 августа. Иск подали 11 штатов во главе с Калифорнией из-за угрозы конкуренции на медиарынке.
Федеральный суд в США обязал Paramount Skydance приостановить приобретение Warner Bros. Discovery стоимостью 110 млрд долларов как минимум до 3 августа. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Решение было принято после иска коалиции штатов во главе с Калифорнией, которая утверждает, что слияние существенно ограничит конкуренцию на медиарынке. После новости акции Warner Bros. Discovery во время торгов снизились примерно на 4%.
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Окружной судья США Арасели Мартинес-Ольгин заявила, что штаты "убедительно доказали", что сделка может незаконно уменьшить конкуренцию. На 3 августа назначено слушание, в ходе которого суд решит, оставлять ли запрет в силе до завершения рассмотрения дела.
Штаты считают, что сделка ослабит конкуренцию
Иск подали Калифорния и еще 11 штатов 13 июля. Они утверждают, что после слияния новая компания сможет повышать цены на кино- и телевизионный контент.
Судья также отметила, что завершение сделки до окончательного решения может привести к необратимым последствиям, в частности к сокращению рабочих мест и обмену конфиденциальной информацией между компаниями.
В Paramount Skydance заявили, что антимонопольные претензии штатов являются необоснованными, и выразили уверенность, что в ходе дальнейшего рассмотрения дела это будет доказано в суде.
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