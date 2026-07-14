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Двенадцать штатов США подали в суд, чтобы заблокировать слияние Paramount и Warner Bros. за $110 млрд

Киев • УНН

 • 56 просмотра

Коалиция из 12 штатов требует заблокировать слияние медиакомпаний стоимостью $110 млрд, опасаясь ограничения конкуренции. Иск возглавила Калифорния, заявив, что сделка может привести к росту цен и уменьшению выбора контента.

Двенадцать штатов США подали в суд, чтобы заблокировать слияние Paramount и Warner Bros. за $110 млрд

Коалиция из 12 американских штатов подала иск с требованием заблокировать слияние медиакомпаний Paramount и Warner Bros. Discovery стоимостью 110 млрд долларов, заявив, что сделка может существенно ограничить конкуренцию на рынке. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

Иск возглавил штат Калифорния. Генеральный прокурор Роб Бонта заявил, что после объединения новая компания будет контролировать более четверти крупных кинопремьер, а вместе с Disney, Universal и Sony четыре медиагиганта сосредоточат в своих руках 86% этого рынка. По его словам, это может привести к росту цен, ухудшению качества и сокращению выбора контента для зрителей.

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В иске отмечается, что больше всего пострадают кинотеатры и кабельные операторы, которые потеряют возможность вести переговоры с конкурирующими студиями относительно стоимости контента. Это, по мнению истцов, в конечном итоге приведет к более дорогим билетам в кино, повышению стоимости кабельного телевидения и уменьшению выбора для потребителей.

В Paramount назвали иск "фундаментально несовершенным" и заявили, что намерены решительно отстаивать законность сделки. В компании также подчеркнули, что задержка слияния может негативно повлиять на работников индустрии развлечений, которая уже понесла значительные потери из-за стремительного роста популярности стриминговых сервисов.

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Степан Гафтко

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