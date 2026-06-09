Paramount предложила уступки для урегулирования антимонопольного расследования по сделке на $110 млрд

Компания Paramount Skydance предложила ряд уступок, пытаясь избежать возможного антимонопольного иска со стороны Калифорнии и других штатов США из-за планируемого приобретения Warner Bros. Discovery за 110 млрд долларов. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По информации агентства, компания провела консультации с офисом генерального прокурора Калифорнии Роба Бонты и заявила о готовности учесть обеспокоенность регуляторов. В то же время детали возможных уступок не разглашаются. В Paramount подчеркнули, что продолжают сотрудничать с органами власти, но не считают, что сделка создает антимонопольные риски.

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На прошлой неделе Bloomberg сообщал, что Калифорния вместе с другими штатами рассматривает возможность подачи иска для блокирования слияния. Регуляторы изучают, как объединение компаний может повлиять на рынок производства фильмов и телешоу, а также на переговорные позиции создателей контента.

В случае завершения сделки будет создан один из крупнейших медиагигантов в мире. В его состав войдут две ведущие киностудии, телеканалы CNN и CBS, стриминговые сервисы HBO Max и Paramount+, а также десятки кабельных сетей. Критики сделки опасаются сокращения рабочих мест, роста цен для потребителей и усиления концентрации на медиарынке, в то время как Paramount утверждает, что это позволит эффективнее конкурировать с Netflix, YouTube и Prime Video.

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