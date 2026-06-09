Paramount предложила уступки для урегулирования антимонопольного расследования по сделке на $110 млрд
Киев • УНН
Paramount предлагает уступки США для одобрения покупки Warner Bros. Discovery за 110 млрд долларов. Регуляторы изучают риски монополизации медиарынка.
Компания Paramount Skydance предложила ряд уступок, пытаясь избежать возможного антимонопольного иска со стороны Калифорнии и других штатов США из-за планируемого приобретения Warner Bros. Discovery за 110 млрд долларов. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
По информации агентства, компания провела консультации с офисом генерального прокурора Калифорнии Роба Бонты и заявила о готовности учесть обеспокоенность регуляторов. В то же время детали возможных уступок не разглашаются. В Paramount подчеркнули, что продолжают сотрудничать с органами власти, но не считают, что сделка создает антимонопольные риски.
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На прошлой неделе Bloomberg сообщал, что Калифорния вместе с другими штатами рассматривает возможность подачи иска для блокирования слияния. Регуляторы изучают, как объединение компаний может повлиять на рынок производства фильмов и телешоу, а также на переговорные позиции создателей контента.
В случае завершения сделки будет создан один из крупнейших медиагигантов в мире. В его состав войдут две ведущие киностудии, телеканалы CNN и CBS, стриминговые сервисы HBO Max и Paramount+, а также десятки кабельных сетей. Критики сделки опасаются сокращения рабочих мест, роста цен для потребителей и усиления концентрации на медиарынке, в то время как Paramount утверждает, что это позволит эффективнее конкурировать с Netflix, YouTube и Prime Video.
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