Калифорния

Принц Гарри может быть депортирован из США: что известно

Суд в Вашингтоне снова проверяет законность пребывания принца Гарри в США из-за его признания об употреблении наркотиков в мемуарах. Дональд Трамп заявил, что не будет защищать герцога в этом деле.