Калифорния

Роберт Хабек заявил, что комментарии Илона Маска о нулевых пошлинах являются проявлением страха. Он призвал Маска потребовать от Трампа прекратить торговую войну.
Округ Лос-Анджелес согласился выплатить 4 миллиарда долларов для урегулирования более 6800 исков о сексуальном насилии, некоторые из которых датируются 1959 годом. Большинство случаев связаны с обвинениями в насилии в 1980-х, 1990-х и 2000-х годах.
Из-за роста напряженности между странами, некоторые канадцы, имеющие дома в США, решили их продать. Канадцев беспокоит страхование и решения администрации Трампа.
Американская писательница Лиза Джейн Смит, известная по серии книг "Дневники вампира", умерла в возрасте 66 лет после 10-летней борьбы с аутоиммунной болезнью. Ее книги стали основой для популярного сериала.
Китай активно внедряет 6G, установив технологические стандарты. США и Европа не спешат с развитием 6G из-за медленного развертывания 5G.
Министр здравоохранения США утверждает, что телефоны вызывают рак, ухудшают успеваемость и приводят к употреблению наркотиков. Франция также планирует запрет для детей до 15 лет.
SpaceX успешно запустила ракету Falcon 9 с полезной нагрузкой NROL-57. Ракета стартовала из Калифорнии в рамках миссии для Национального управления разведки США.
Google согласилась выплатить 28 миллионов долларов для урегулирования коллективного иска. Компанию обвиняют в том, что она отдает предпочтение белым и азиатским работникам.
Tesla получила первое разрешение от Калифорнии на запуск роботакси. Компания сможет контролировать парк авто и перевозить сотрудников по заранее спланированным поездкам.
Калифорнийский суд обязал Starbucks выплатить Майклу Гарсии 50 миллионов долларов за ожоги, полученные из-за пролитого горячего кофе в 2020 году. Компания планирует обжаловать приговор.
Администрация Трампа не отказывается от плана массовых увольнений и сокращения бюджета. Несмотря на признание ошибок, Белый дом обещает бороться с решениями судов о восстановлении уволенных.
NASA отправила в космос телескоп SPHEREx для изучения происхождения Вселенной и миссию PUNCH для исследования солнечной атмосферы. Обе миссии стартовали на ракете SpaceX Falcon 9.
Землетрясение магнитудой 3,9 произошло в Северном Голливуде во время празднования после церемонии «Оскар». Очевидцы сообщали о сильной тряске и колебаниях высотных зданий, однако пострадавших нет.
Американский актер Адам Сэндлер нарушил дресс-код на церемонии «Оскар-2025», надев худи Aviator Nation за $175 тыс и баскетбольные шорты. Комик пропустил красную дорожку и пошутил над своим видом вместе с ведущим Конаном О'Брайеном.
Снежный покров в горах Сьерра-Невады составляет 88% от нормы, что может повлиять на водоснабжение Калифорнии. Хотя показатель вызывает беспокойство, он все еще выше рекордно низкого уровня 2015 года.
В 1975 году на конференции в Асиломаре ученые разработали правила для исследований «неизведанных территорий» науки. Эти принципы саморегулирования стали основой для развития генной инженерии, нанотехнологий и ИИ.
В Бостоне около 1000 человек провели снежный марш при минусовой температуре. Протестующие во Флориде и Калифорнии выступили против политики Трампа и назначения Маска главой DOGE.
На пляже Плайя-Кемада обнаружили редкую глубоководную рыбу-ремень, которую в японском фольклоре считают предвестником стихийных бедствий. Это вторая подобная находка за последние недели после появления такой же рыбы в Мексике.
Истребитель EA-18G Growler ВМС США потерпел крушение в заливе Сан-Диего возле военной базы Коронадо. Оба пилота успели катапультироваться и были спасены рыболовным судном.
Дональд Трамп подписал указ о возвращении пластиковых трубочек в госучреждения США. Ранее Байден приказал отказаться от пластика из-за экологического кризиса.
В США прошли масштабные демонстрации против первых действий новой администрации Трампа и назначения Маска. Протестующие выступили против иммиграционной политики, ограничения прав и доступа к конфиденциальным данным.
Суд в Вашингтоне снова проверяет законность пребывания принца Гарри в США из-за его признания об употреблении наркотиков в мемуарах. Дональд Трамп заявил, что не будет защищать герцога в этом деле.
Исследователи обнаружили разнообразные формы жизни на глубине до 4,375 км под поверхностью Земли. Находка может помочь в поиске жизни на Марсе и других планетах.
Meta ведет переговоры о перерегистрации за пределами штата Делавэр, возможно в Техасе. Компания также планирует перевести сотрудников по доверию и безопасности из Калифорнии в Техас в рамках пересмотра модерации контента.
Стенографисты Белого дома не справляются с объемом публичных выступлений Трампа, который за неделю произнес более 81 тысячи слов. Это втрое больше, чем говорил Байден в начале своего срока.
Президент США направляется в Калифорнию для оценки ущерба от лесных пожаров в Лос-Анджелесе. Губернатор штата Гэвин Ньюсом планирует встретиться с президентом для обсуждения федеральной помощи.
Президент США планирует посетить Северную Каролину после урагана и Лос-Анджелес после пожаров. Трамп критикует администрацию Байдена и рассматривает реформу FEMA по выплатам за стихийные бедствия.
К северу от Лос-Анджелеса вспыхнул новый лесной пожар, охвативший 38 кв. км территории. Более 4000 пожарных борются с огнем, а тысячи местных жителей вынуждены эвакуироваться.
News Group Newspapers согласилась на мировое соглашение с принцем Гарри относительно незаконного вмешательства в его частную жизнь. Компания выплатит значительную компенсацию за слежку и взлом телефона в период 1996-2011 годов.
Дональд Трамп подписал указ об отмене плана Байдена по 50% продаж электромобилей к 2030 году. Президент также прекращает финансирование зарядных станций на $5 млрд и планирует отменить налоговые льготы для электрокаров.