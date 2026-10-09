Мир готовится к рекордному Эль-Ниньо — учёные предупредили об экстремальной жаре, наводнениях и экономических потерях

Текущее климатическое явление Эль-Ниньо может стать самым мощным за всю историю наблюдений, вызвав аномальную жару, засухи и наводнения в различных регионах планеты. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на прогнозы Всемирной метеорологической организации (ВМО), пишет УНН.

Детали

Летом температура воды в тропической части Тихого океана уже превышала норму на 2°C. По прогнозам исследователей, в последние 3 месяца года отклонение может достичь 3,7°C, тогда как предыдущий рекорд составлял 2,6°C в 2015–2016 годах.

Океан, из которого Эль-Ниньо черпает воду, самый тёплый из всех, что мы когда-либо измеряли. Просто стало больше тепла, которое можно высвободить – заявила генеральный секретарь ВМО Селеста Сауло.

Эль-Ниньо уже влияет на мировую экономику

В Бразилии сильные дожди осложнили сбор сахарного тростника и создали угрозу будущему урожаю кофе. В Индонезии засуха усиливает лесные пожары, а в Калифорнии ожидают повышения пожарной опасности в 2027–2028 годах.

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По оценкам исследователей, предыдущее мощное Эль-Ниньо 2015–2016 годов привело к потере почти 4 трлн долларов потенциального мирового экономического производства в течение следующих 3 лет.

Метеорологи прогнозируют, что нынешнее явление продлится как минимум до февраля. В то же время европейская климатическая служба Copernicus оценивает вероятность установления нового глобального температурного рекорда в 2026 году в 26%.

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