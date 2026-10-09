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Світ готується до рекордного Ель-Ніньйо – вчені попередили про екстремальну спеку, повені та економічні втрати

Київ • УНН

 • 1474 перегляди

Ель-Ніньйо може стати найпотужнішим в історії, спричинивши спеку, посухи та повені. Попереднє явище коштувало світовій економіці $4 трлн.

Світ готується до рекордного Ель-Ніньйо – вчені попередили про екстремальну спеку, повені та економічні втрати

Поточне кліматичне явище Ель-Ніньйо може стати найпотужнішим за всю історію спостережень, спричинивши аномальну спеку, посухи та повені в різних регіонах планети. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на прогнози Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО), пише УНН.

Деталі

Улітку температура води в тропічній частині Тихого океану вже перевищувала норму на 2°C. За прогнозами дослідників, в останні 3 місяці року відхилення може сягнути 3,7°C, тоді як попередній рекорд становив 2,6°C у 2015–2016 роках.

Океан, з якого Ель-Ніньйо черпає воду, найтепліший з усіх, що ми коли-небудь вимірювали. Просто є більше тепла, яке можна вивільнити

– заявила генеральна секретарка ВМО Селеста Сауло.

Ель-Ніньйо вже впливає на світову економіку

У Бразилії сильні дощі ускладнили збирання цукрової тростини та створили загрозу майбутньому врожаю кави. В Індонезії посуха посилює лісові пожежі, а в Каліфорнії очікують підвищення пожежної небезпеки у 2027–2028 роках.

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За оцінками дослідників, попереднє потужне Ель-Ніньйо 2015–2016 років призвело до втрати майже 4 трлн доларів потенційного світового економічного виробництва протягом наступних 3 років.

Метеорологи прогнозують, що нинішнє явище триватиме щонайменше до лютого. Водночас європейська кліматична служба Copernicus оцінює ймовірність встановлення нового глобального температурного рекорду у 2026 році у 26%.

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Степан Гафтко

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