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В Антарктиді зафіксували третій найнижчий рівень морського льоду в історії спостережень

Київ • УНН

 • 794 перегляди

Зимова площа льоду в Антарктиді на мільйон квадратних кілометрів нижча за середню. Чотири останні роки стали найгіршими за спостереженнями.

В Антарктиді зафіксували третій найнижчий рівень морського льоду в історії спостережень

Зимова площа морського льоду в Антарктиді досягла одного з найнижчих рівнів за весь період супутникових спостережень. Показник приблизно на мільйон квадратних кілометрів менший за довгостроковий середній максимум. Про це повідомляє видання The Guardian, передає УНН.

Деталі

Вчені підтвердили, що зимовий морський лід в Антарктиді досяг третього найнижчого рівня за всю історію спостережень, що на мільйон квадратних кілометрів – або майже 400 000 квадратних миль – менше довгострокового середнього показника.

За наявними даними, супутники спостерігають за морським льодом Антарктиди з 1979 року, але цьогорічний максимум приблизно на мільйон квадратних кілометрів менший за довгостроковий середній показник

Підтвердження піку означало, що за останні чотири роки спостерігалися найнижчі показники за всю історію спостережень щодо морського льоду на континенті – життєво важливого компонента клімату планети та критично важливого для морського життя. Доктор Волт Мейєр, старший науковий співробітник Національного центру даних про сніг та лід при Університеті Колорадо, сказав, що центр утримався від оголошення максимуму, оскільки на цьому етапі циклу морського льоду на континенті існує "велика потенційна мінливість.

Водночас, площа морського льоду в Антарктиді щороку суттєво змінюється. Влітку вона скорочується до менш ніж 2 мільйонів квадратних кілометрів, взимку зростає, а у вересні може перевищувати 17 мільйонів квадратних кілометрів.

До того ж, за інформацією видання, останніми роками, науковці фіксували рекордно низькі показники як узимку, так і влітку. Вчені пов’язують це з можливим впливом глобального потепління

Це вже не поодинока подія. Морський лід більше не покриває таку ж площу океану, як раніше. Ми спостерігаємо низьку температуру зими за низькою температурою, і це свідчить про те, що морський лід поводиться по-іншому, тому що ми потеплішали наш клімат. Це не проблема майбутнього. Це проблема сьогодення

- сказав доктор Аріан Пуріч, експерт з Південного океану в Університеті Монаша в Мельбурні.

Нагадаємо

ВМО прогнозує 86% ймовірності нового температурного рекорду до 2030 року. На потепління вплине явище Ель-Ніньйо та викиди вуглекислого газу.

Алла Кіосак

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