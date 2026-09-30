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Дрони атакували Харків: пошкоджено будинки й авто, постраждала дитина

Київ • УНН

 • 7490 перегляди

Увечері 29 вересня дрони атакували два райони Харкова. Пошкоджено житло й авто, дитина зазнала гострої реакції на стрес.

Дрони атакували Харків: пошкоджено будинки й авто, постраждала дитина

Ворог ввечері у вівторок, 29 вересня, атакував Харків дронами. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, інформує УНН.

Деталі

За його словами, під удар потрапили одразу два райони - Салтівський та Шевченківський.

Маємо інформацію про влучання ворожого дрона у багатоповерховий житловий будинок у Київському районі. ... Ворог атакував дроном Салтівський район. ... Пошкоджено вікна у приватному будинку та авто. Одна дитина зазнала гострої реакції на стрес.

- написав Терехов.

У свою чергу начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що у Київському районі обласного центру ворожий дрон впав біля багатоповерхового житлового будинку.

"Пошкоджено скління вікон квартири та кондиціонер. Обійшлося без постраждалих", - додав Синєгубов.

Нагадаємо

Кількість постраждалих внаслідок атаки рф на Харків у ніч на 28 вересня сягнула 35 осіб.

Ворог реактивною "Геранню" атакував "Епіцентр" у Харкові, є постраждала17.09.26, 13:47 • 17582 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Війна в Україні
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