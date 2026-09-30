Дрони атакували Харків: пошкоджено будинки й авто, постраждала дитина
Київ • УНН
Увечері 29 вересня дрони атакували два райони Харкова. Пошкоджено житло й авто, дитина зазнала гострої реакції на стрес.
Ворог ввечері у вівторок, 29 вересня, атакував Харків дронами. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, інформує УНН.
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За його словами, під удар потрапили одразу два райони - Салтівський та Шевченківський.
Маємо інформацію про влучання ворожого дрона у багатоповерховий житловий будинок у Київському районі. ... Ворог атакував дроном Салтівський район. ... Пошкоджено вікна у приватному будинку та авто. Одна дитина зазнала гострої реакції на стрес.
У свою чергу начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що у Київському районі обласного центру ворожий дрон впав біля багатоповерхового житлового будинку.
"Пошкоджено скління вікон квартири та кондиціонер. Обійшлося без постраждалих", - додав Синєгубов.
Нагадаємо
Кількість постраждалих внаслідок атаки рф на Харків у ніч на 28 вересня сягнула 35 осіб.
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