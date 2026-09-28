Удар рф по дев'ятиповерхівці у Харкові: кількість постраждалих перевищила 30
Київ • УНН
У Харкові через удар рф по дев’ятиповерхівці постраждали 35 людей, серед них відомо про дев’ятеро дітей. Пошкоджено будинки, авто й підприємства.
Кількість постраждалих внаслідок атаки рф на Харків у ніч на 28 вересня сягнула 35 осіб. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов, пише УНН.
Кількість постраждалих зросла до 35-ти
За даними Харківської обласної прокуратури, яка показала наслідки, 28 вересня близько 04:00 збройні сили рф вдарили боєприпасом по дев’ятиповерховому житловому будинку в Салтівському районі Харкова.
Серед постраждалих - девʼятеро дітей віком від 3 до 15 років.
Люди зазнали поранень, гострої реакції на стрес.
Правоохоронці встановлюють тип застосованого озброєння. За попередньою версією, це міг бути УМПБ-5.
Як повідомили у ДСНС України, де також показали наслідки, російської атаки зазнали Салтівський та Київський райони Харкова.
"Внаслідок одного з влучань у житловий 9-поверховий будинок сталися руйнування конструкцій квартир на нижніх поверхах. Із будинку надзвичайники врятували 32 людини", - зазначили у ДСНС.
Тривають аварійно-рятувальні роботи.
Як зазначив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, у Харкові через ворожий удар пошкоджено 5 багатоквартирних будинків, 15 автомобілів, цивільне підприємство, 6 приватних будинків, 4 господарчі споруди, магазин.
рф атакує Україну усю ніч і ранок, серед загиблих іноземець, десятки постраждалих - Зеленський відреагував28.09.26, 11:00 • 2246 переглядiв