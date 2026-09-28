Удар рф по девятиэтажке в Харькове: число пострадавших превысило 30
Киев • УНН
В Харькове в результате удара рф по девятиэтажке пострадали 35 человек, среди них, как известно, девять детей. Повреждены дома, автомобили и предприятия.
Число пострадавших в результате атаки рф на Харьков в ночь на 28 сентября достигло 35 человек. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, пишет УНН.
Число пострадавших возросло до 35
По данным Харьковской областной прокуратуры, которая показала последствия, 28 сентября около 04:00 вооружённые силы рф ударили боеприпасом по девятиэтажному жилому дому в Салтовском районе Харькова.
Среди пострадавших — девять детей в возрасте от 3 до 15 лет.
Люди получили ранения, острую реакцию на стресс.
Правоохранители устанавливают тип применённого вооружения. По предварительной версии, это мог быть УМПБ-5.
Как сообщили в ГСЧС Украины, где также показали последствия, российской атаки подверглись Салтовский и Киевский районы Харькова.
"В результате одного из попаданий в жилой 9-этажный дом произошли разрушения конструкций квартир на нижних этажах. Из дома спасатели спасли 32 человека", — отметили в ГСЧС.
Продолжаются аварийно-спасательные работы.
Как отметил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, в Харькове в результате вражеского удара повреждены 5 многоквартирных домов, 15 автомобилей, гражданское предприятие, 6 частных домов, 4 хозяйственные постройки, магазин.
рф атакует Украину всю ночь и утро, среди погибших иностранец, десятки пострадавших - Зеленский отреагировал28.09.26, 11:00 • 1746 просмотров